10:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Георгий Миланов: "Стоичков советовал мне быть более злым на поле"

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Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов в интервью спецкору "СЭ" Дмитрию СИМОНОВУ рассказал о советах, которые получил от легенды мирового футбола и своего соотечественника Христо Стоичкова.

 
Георгий МИЛАНОВ.Георгий Миланов: "Спартак" не был лучшим по игре. И во многих матчах победил незаслуженно"

– Вы рассказывали мне в своем первом интервью для "СЭ" в 2013 году, что Стоичков – ваш учитель в футболе. Продолжаете общаться?

– Постоянно. Только две недели назад виделись в Болгарии – поужинали. Он мне как папа. У нас крепкая дружба и связь.

– Главный совет, который дал вам Христо.

– Он хотел, чтобы у меня был другой характер. Я чуть-чуть такой слишком интеллигентный игрок. Не как Понтус. А Стоичков хотел, чтобы я в этом прибавлял. Чтобы стал на поле злым таким, понимаете?

– Вы следуете совету?

– Не, я не умею так. У меня большой респект ко всем игрокам. Стараюсь играть в футбол. Это мой стиль, и не могу его изменить.

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Материалы REN-TV

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