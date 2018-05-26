Гаджи Гаджиев: "Шансов на сохранение "Амкара" в премьер-лиге мало"

Бывший главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в интервью "СЭ" отметил, что власти Пермского края с равнодушием относятся к клубу. По его словам, вероятность сохранения команды из-за финансовых проблем невысока.

– Шансов мало, потому что позиция властей Пермского края разрушительная, а не созидательная и не последовательная, – подчеркнул Гаджиев. – А игроками "Амкара" можно гордиться. Ребята, несмотря на то, что им порой по три месяца не платили зарплату, продолжали биться и даже не собирались обращаться в КДК или в Палату по разрешению споров РФС. Сохранили место в премьер-лиге, а новым руководителям клуб, его традиции и вообще все, что связано с футболом в Пермском крае не дорого и не нужно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Гаджиева