Форвард "Рубина" перейдет в "Леганес"

Нападающий "Рубина" Самуэль Гарсия в ближайшее время станет игроком "Леганеса", информируют испанские СМИ. 26-летний футболист уже посетил клубный офис и в скором времени о трансфере игрока будет объявлено официально.

Испанец перешел в "Рубин" минувшим летом из "Вильярреала". По слухам, за футболиста казанцы выплатили 5 миллионов евро. В российском клубе Гарсия провел 15 матчей в двух турнирах, забив один гол.