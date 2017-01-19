16:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Форвард "Рубина" перейдет в "Леганес"

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Нападающий "Рубина" Самуэль Гарсия в ближайшее время станет игроком "Леганеса", информируют испанские СМИ. 26-летний футболист уже посетил клубный офис и в скором времени о трансфере игрока будет объявлено официально.

Испанец перешел в "Рубин" минувшим летом из "Вильярреала". По слухам, за футболиста казанцы выплатили 5 миллионов евро. В российском клубе Гарсия провел 15 матчей в двух турнирах, забив один гол.

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Материалы REN-TV

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