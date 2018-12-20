"Фонбет" стал титульным спонсором зимнего турнира с участием топ-клубов РПЛ в Катаре

Букмекерская компания "Фонбет" стала титульным спонсором Кубка Матч.Премьер, который получит официальное название "Фонбет" Кубок Матч.Премьер". Турнир пройдет с 21 по 29 января 2019 года в Катаре между футбольными клубами "Локомотив", "Ростов", "Зенит" и "Спартак". Каждая из команд поборется за призовой фонд в 200 тысяч долларов.

– Проект межсезонного турнира для ведущих клубов РПЛ в Катаре очень амбициозен сам по себе, более того, он не имеет аналогов. "Фонбет" всегда стремится поддерживать отечественный спорт, поэтому мы решили принять участие в этом проекте, – сказала Алина Якиревич, директор по маркетингу БК "Фонбет". – "Фонбет" подготовит специальную линию и широкую роспись на матчи турнира, проведет розыгрыш ценных призов и учредит собственную премию для участников турнира. Кроме того, мы запустим портал с конкурсом прогнозистов, в рамках которого состоится битва футбольных болельщиков. Будет интересно.