ФИФА отклонила апелляцию "Рубина" по Азмуну

В деле нападающего "Ростова" Сердара Азмуна против "Рубина" ФИФА приняла сторону футболиста, сообщает пресс-служба юридической компании "Лигал Спорт", которая представляла иранца. Азмун, ранее принадлежавший "Рубину", с февраля 2015 года выступал за "Ростов" на правах аренды, а летом 2016 года подписал соглашение с ростовчанами на два года. "Рубин" не согласился с трансфером игрока в "Ростов", подав жалобу в ФИФА.
Согласно решению ФИФА, требования казанцев отклонены в полном объеме. Палата по разрешению споров ФИФА установила, что при расторжении контракта футболистом нарушений допущено не было. Палата по разрешению споров ФИФА обязала "Рубин" выплатить форварду задолженность по контракту, который признан действительным.
Дополнительная информация
http://legal-sport.ru/%D1%84%D0%B8%D1%84%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83-%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0/
Fajyz
Подождите радовать тупорылые прохиндеи из ростова, есть еще CAS! Апелляцию подадут.
19:07 26 января
bvp
Разбанен досрочно ---- Кто о чем, а вшивый о бане, твоя пластинка не в эту тему.
15:51 26 января
bvp
Что и требовалось доказать. Рубин - неумные люди.
15:48 26 января
Разбанен досрочно
199, а где бабло берет Ростов? кует? или как Краснодар - бабушек обвешивает в помоешных магазинах? в этой стране все сосут бабло у гос-ва, а гос-во сосет их из кармана граждан. вот например с сегодняшнего дня минфин с ЦБ начинают рубль опускать, чтобы рабский труд в стране не дорожал в рублях и люди не богатели. потом на сэкономленные нефтедоллары купят очередных азмунов и ивановичей. всем радоваться.
15:40 26 января
Independent forever
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ.
15:31 26 января
199
Я всегда говорил, что в Ростове, менеджмент и юристы лучшие. Команда без халявного бабла,как газпром, без ворованного, опустила республиканскую команду.Остальные только осваивают халявное бабло, покупая пердунов, вроде Ивановича и тд.Не поможет. Браво Ростов.
15:15 26 января
футбол_2018
А как РФС то старался палки в колеса Ростова вставить!!!!Очередной облом кабинетных!!
15:07 26 января
футбол_2018
Вместо 2,4 млн евро, Рубин получит НОЛЬ!!!!Это бизнес по татарски!!!!Браво Ростов!!
15:05 26 января
Vladimir Semenovich
Очередной провал Миннеханова против Бердыева, у этого татарского божка столько желчи, которая так и пред, хотя прошло уже более трех лет, но правда восторжествовала. Миннеханов - не видать тебе побед.
15:05 26 января
Басист
Добрая весть. Не получилось у Казани на халяву бабла срубить на чужом горбу, как ни пытались.
15:03 26 января
футбол_2018
Браво Ростов!!!!
15:02 26 января
King's Bounty 999
Рубин как собака на сене. Алга, Ростов !
14:58 26 января
wowaizrostowa73
Наконец-то закончилась эта тягомотина. И что важно хэппи-эндом.
14:27 26 января