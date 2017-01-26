ФИФА отклонила апелляцию "Рубина" по Азмуну

В деле нападающего "Ростова" Сердара Азмуна против "Рубина" ФИФА приняла сторону футболиста, сообщает пресс-служба юридической компании "Лигал Спорт", которая представляла иранца. Азмун, ранее принадлежавший "Рубину", с февраля 2015 года выступал за "Ростов" на правах аренды, а летом 2016 года подписал соглашение с ростовчанами на два года. "Рубин" не согласился с трансфером игрока в "Ростов", подав жалобу в ФИФА.

Согласно решению ФИФА, требования казанцев отклонены в полном объеме. Палата по разрешению споров ФИФА установила, что при расторжении контракта футболистом нарушений допущено не было. Палата по разрешению споров ФИФА обязала "Рубин" выплатить форварду задолженность по контракту, который признан действительным.