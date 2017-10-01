Федор Чалов: "Защитник "Уфы" отталкивал меня и поставил подножку. Пенальти был"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что защитник "Уфы" Джемал Табидзе отталкивал его и поставил подножку на 90-й минуте встречи, которая завершилась со счетом 0:0. Именно за это главный арбитр встречи Сергей Лапочкин поставил пенальти в ворота гостей, который в итоге не реализовал Бибрас Натхо.
-Что произошло в моменте с пенальти?
-Головин бил по воротам, а я побежал на добивание, – сказал Чалов. – Так получилось, что защитник оказался за спиной. Я пытался поставить ему корпус, но он начал отталкивать меня руками и поставил подножку. После этого я не смог нормально пробить по воротам.
-То есть пенальти был?
-Думаю, что да.
-Что Гончаренко говорил, когда выпускал вас на замену? Все-таки нападающие ЦСКА давно не могут забить.
-Да, обидно, что у же два матча в чемпионате не можем отличиться. Но когда он меня выпускал, то ничего особенного не сказал. Думаю, играет роль невезение.
89' Беленов отражает 11-метровый @pfc_cska в исполнении Натхо @BibarsNatcho #ЦСКАУфа 0:0 #12тур #РФПЛ #МатчТВ #НашФутбол pic.twitter.com/rCt2szXpUj– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
-Ты не забиваешь в этом сезоне за клуб. Как себя чувствуешь?
-Я стараюсь на каждой тренировке и игре на все 100 процентов. Надеюсь, что голы придут. (Павел ГУРЕВИЧ)