Федор Чалов: "Защитник "Уфы" отталкивал меня и поставил подножку. Пенальти был"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что защитник "Уфы" Джемал Табидзе отталкивал его и поставил подножку на 90-й минуте встречи, которая завершилась со счетом 0:0. Именно за это главный арбитр встречи Сергей Лапочкин поставил пенальти в ворота гостей, который в итоге не реализовал Бибрас Натхо.

-Что произошло в моменте с пенальти?

-Головин бил по воротам, а я побежал на добивание, – сказал Чалов. – Так получилось, что защитник оказался за спиной. Я пытался поставить ему корпус, но он начал отталкивать меня руками и поставил подножку. После этого я не смог нормально пробить по воротам.

-То есть пенальти был?

-Думаю, что да.

-Что Гончаренко говорил, когда выпускал вас на замену? Все-таки нападающие ЦСКА давно не могут забить.

-Да, обидно, что у же два матча в чемпионате не можем отличиться. Но когда он меня выпускал, то ничего особенного не сказал. Думаю, играет роль невезение.

-Ты не забиваешь в этом сезоне за клуб. Как себя чувствуешь?

-Я стараюсь на каждой тренировке и игре на все 100 процентов. Надеюсь, что голы придут. (Павел ГУРЕВИЧ)