Фанатам "Зенита" грозит до семи лет за избиение воспитанников ДЮСШ "Динамо"

В Санкт-Петербурге начался судебный процесс по делу о нападении фанатов "Зенита" на воспитанников ДЮСШ "Динамо" (Санкт-Петербург), информирует "Фонтанка". Инцидент произошел в сентябре 2015 года. Нарушители встречали прохожих вопросом: "Динамо?". При положительном ответе следовало избиение.

От сентябрьского налета пострадали в итоге не болельщики, а воспитанники ДЮСШ "Динамо". По информации "Фонтанки", сломанные носы и рассеченные лица не стали препятствием их спортивной карьере.

В итоге семерым членам группировки "Невский синдикат" предъявлены обвинения по статье 213 УК "Хулиганство по мотивам ненависти в отношении социальной группы группой лиц по предварительному сговору". Подсудимые отказались сотрудничать с правоохранительными органами. Если вину докажут, то им грозит до семи лет лишения свободы.