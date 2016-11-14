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Фанатам "Зенита" грозит до семи лет за избиение воспитанников ДЮСШ "Динамо"

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В Санкт-Петербурге начался судебный процесс по делу о нападении фанатов "Зенита" на воспитанников ДЮСШ "Динамо" (Санкт-Петербург), информирует "Фонтанка". Инцидент произошел в сентябре 2015 года. Нарушители встречали прохожих вопросом: "Динамо?". При положительном ответе следовало избиение.

От сентябрьского налета пострадали в итоге не болельщики, а воспитанники ДЮСШ "Динамо". По информации "Фонтанки", сломанные носы и рассеченные лица не стали препятствием их спортивной карьере.

В итоге семерым членам группировки "Невский синдикат" предъявлены обвинения по статье 213 УК "Хулиганство по мотивам ненависти в отношении социальной группы группой лиц по предварительному сговору". Подсудимые отказались сотрудничать с правоохранительными органами. Если вину докажут, то им грозит до семи лет лишения свободы.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Владо

Эти дебилы ещё и в позу встали,отказавшись сотрудничать с правоохранителями?Хорошо если их посадят,другим будет неповадно.Это,кстати,касается дебилов всех команд.

22:57

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