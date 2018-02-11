20:05 | Футбол — РФПЛ

Евгений Муравьев: "Претензии Погребняка готов обсудить с ним в компетентных органах"

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Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев высказался насчет слов Павла Погребняка, который в интервью "СЭ" выступил с острой критикой руководства бело-голубых.

- Я не комментирую ситуацию с Погребняком. Не делал этого раньше и не буду делать сейчас. Единственное, что могу сказать: все, что он готов мне предъявить, я готов обсудить с ним в компетентных органах, - сказал Муравьев. (Илья АНДРЕЕВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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echo2011

Ну да,Берии пожаловаться...

22:30

лесоруб Федя

Судьбу ФК "Кубань" при твоём руководстве нет желания обсудить? в компетентных органах...

21:40

Mikvik

Формулировка-то какая совдеповская: "обсудить в компетентных органах". Ладно бы сказал: обсудить в суде, так нет - только "компетентные органы" знают правду.

20:52

Serenky25

Да все же просто. Паша не получает всех денег по контракту. Он делится. Руководство прежнее ушло. Ну и что? Он продолжает им платить. Просто Муравья жаба душит, что не ему. А вот вообще ситуация, что такое происходит (распилы, агентские, подъемные, откаты) это реально дело для компетентных органов.

20:51

Петрович50

И это всё - БЫВШЕЕ ДИНАМО....

20:48

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

когда ответить нечего начинают угрожать. а особо обиженные любят угрожать расправой чужими руками.

20:27

PLUT-IN

Компетентный орган сходка воров в суде.

20:26

эстонский армеец

"Все в сад - ой, в суд!" Весело в Динамо.)

20:14

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