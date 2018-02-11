Евгений Муравьев: "Претензии Погребняка готов обсудить с ним в компетентных органах"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев высказался насчет слов Павла Погребняка, который в интервью "СЭ" выступил с острой критикой руководства бело-голубых.
- Я не комментирую ситуацию с Погребняком. Не делал этого раньше и не буду делать сейчас. Единственное, что могу сказать: все, что он готов мне предъявить, я готов обсудить с ним в компетентных органах, - сказал Муравьев. (Илья АНДРЕЕВ)
Павел Погребняк: "Динамо" устроило кампанию по моей дискредитации" //
Евгений Муравьев: "Зарплата Сапеты больше, чем у Погребняка"
echo2011
Ну да,Берии пожаловаться...
22:30
лесоруб Федя
Судьбу ФК "Кубань" при твоём руководстве нет желания обсудить? в компетентных органах...
21:40
Mikvik
Формулировка-то какая совдеповская: "обсудить в компетентных органах". Ладно бы сказал: обсудить в суде, так нет - только "компетентные органы" знают правду.
20:52
Serenky25
Да все же просто. Паша не получает всех денег по контракту. Он делится. Руководство прежнее ушло. Ну и что? Он продолжает им платить. Просто Муравья жаба душит, что не ему. А вот вообще ситуация, что такое происходит (распилы, агентские, подъемные, откаты) это реально дело для компетентных органов.
20:51
Петрович50
И это всё - БЫВШЕЕ ДИНАМО....
20:48
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
когда ответить нечего начинают угрожать. а особо обиженные любят угрожать расправой чужими руками.
20:27
PLUT-IN
Компетентный орган сходка воров в суде.
20:26
эстонский армеец
"Все в сад - ой, в суд!" Весело в Динамо.)
20:14