Евгений Муравьев: "Претензии Погребняка готов обсудить с ним в компетентных органах"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев высказался насчет слов Павла Погребняка, который в интервью "СЭ" выступил с острой критикой руководства бело-голубых.

- Я не комментирую ситуацию с Погребняком. Не делал этого раньше и не буду делать сейчас. Единственное, что могу сказать: все, что он готов мне предъявить, я готов обсудить с ним в компетентных органах, - сказал Муравьев. (Илья АНДРЕЕВ)

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