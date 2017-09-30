Евгений Марков: "Натуральные поля для тренировок в Петербурге есть только у "Зенита". Это смешно!"

Нападающий "Тосно" Евгений Марков отметил, что его команда контролировала ход матча 12-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:0). По его словам, полузащитник грозненцев Антон Швец заслужил удаление.

- После удаления в составе соперника почувствовали, что дожмете и победите?

- Думаю, мы контролировали ход поединка, не позволяли "Ахмату" создавать опасные моменты, так что такое ощущение было и до удаления.

- Заслуживал ли Швец второй желтой карточки в том эпизоде?

- Мне показалось, что да. Был удар локтем, задел голову, Заболотный даже немного потерялся - пришлось просить у доктора нашатырь.

- Это первая домашняя победа - думали ли о том, что еще не удавалось побеждать на "Петровском"?

- Конечно, хотелось порадовать болельщиков, потому что до этого всегда не хватало совсем немного - в игре с Хабаровском или против "Анжи". Вроде бы наши игры, но выиграть не получалось. Сегодня получилось, и мы счастливы.

- Довольны результатом и игрой?

- Это вопрос больше к тренерскому штабу. Я игрой нашей команды доволен! Не дали сопернику сегодня ничего сделать.

- "СКА" перед вашей игрой выиграл у "Ростова", и "Тосно" попал в зону вылета. Знали об этом и о том, что нужно обязательно побеждать, чтобы их нее выходить?

- Да, я посмотрел результат в раздевалке перед матчем.

- Ваша команда уже немного освоилась в Премьер-лиге, уровень соперников понятен. Какую цель в таблице для себя ставит "Тосно"?

- Место будем смотреть в конце сезона, а пока идем от игре к игре. Сегодня настроились, собрались - думаю, это было видно, - и выиграли.

- Премьер-лига теперь не кажется космосом?

- Абсолютно нет. Со всеми можно играть - мы уже обыграли "Локомотив" и сыграли вничью со "Спартаком".

- Команда теперь тренируется в Тосно. Это удобно?

- Честно скажу, мне, как коренному петербуржцу - я живу на Озерках, - ездить в Тосно тяжело. Я добираюсь туда 2 часа. Но что поделать.

- Разве не смешно, что в таком большом городе вам негде тренироваться?

- Честно - смешно! Мы до этого тренировались в Академии Зенита, нам там дали поле, пару тренировок провели на зенитовской базе, у второй команды. Но это правда смешно - в Петербурге только у "Зенита" есть два натуральных поля, а больше их нигде нет. Это странно.

- Следующая игра против прямого конкурента, "Амкара". Какие мысли об этом матче?

- Сейчас нужно немного восстановиться, а там подумаем. (Егор БЫЧКОВ)