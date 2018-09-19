Евгений Кафельников: "Публично извинюсь, если Глушаков, Комбаров и Самедов скажут, что между ними и Каррерой никаких проблем нет"

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников утверждает, что капитан и полузащитник красно-белых Денис Глушаков, защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Александр Самедов хотят добиться отставки главного тренера команды Массимо Карреры. По словам олимпийского чемпиона по теннису, он готов взять слова обратно, если вышеназванные игроки публично скажут, что между ними и итальянским специалистом проблем нет

- Обещаю публично извиниться за свой "говноброс" перед теми, кого ранее обвинил в бунте внутри клуба в одном случае; если Глушаков, Комбаров и Самедов скажут что я солгал,и никаких проблем между тренером и игроками нет. Точка, - написал Кафельников в Твиттере.

Обещаю публично извиниться за свой "говноброс" перед теми,кого ранее обвинил в бунте внутри клуба в одном случае; если Глушаков,Комбаров и Самедов скажут что я солгал,и никаких проблем между тренером и игроками нет. Точка – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 19 сентября 2018 г.

Евгений Кафельников: "Мои источники о бунте Глушакова и Комбарова? Скажем так, они из раздевалки "Спартака"