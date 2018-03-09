Дзюба считает, что заработанный им пенальти в ворота "Амкара" был справедливым

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба прокомментировал работу судьи и свою игру в матче 22-го тура чемпионата России с "Амкаром" (2:0). Форвард в этой встрече заработал пенальти, но не реализовал его, забил мяч и сделал голевую передачу.

– Тяжелая выдалась игра, очень было холодно, температура где-то минус 15 градусов. Если резюмировать, то три очка первостепенны, - сказал Дзюба.

– Расскажите об эпизоде с пенальти. Вы падали уже в штрафной или вне ее?

– Ребята, смотревшие повтор, говорили, что там у меня одна нога оказалась на линии штрафной, поэтому понял, что это пенальти.

– Вы провели второй официальный матч за "Арсенал". Как оцените свою игру?

– Понятное дело, что есть куда прибавлять. Очень рад, что удалось забить. В первую очередь, стараюсь помогать команде. Мне нравится наш коллектив, я знаю требования и понимаю, что от меня хочет Миодраг Божович​. Поэтому удается отдавать передачи и забивать. Но я готов не делать этого, лишь бы всегда выигрывали. Две игры, две победы – я очень доволен. Конечно, еще есть куда стремиться. А физически я хорошо себя чувствую.

– Нет планов замахнуться на еврокубки?

– У нас есть такая цель. Мы открыто ее не озвучиваем, но будем стремиться к ней.

Дзюба ответил на критику за гол в матче с "Ахматом" //

За что назначен пенальти в ворота "Амкара"?