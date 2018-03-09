Дзюба считает, что заработанный им пенальти в ворота "Амкара" был справедливым

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба прокомментировал работу судьи и свою игру в матче 22-го тура чемпионата России с "Амкаром" (2:0). Форвард в этой встрече заработал пенальти, но не реализовал его, забил мяч и сделал голевую передачу.
– Тяжелая выдалась игра, очень было холодно, температура где-то минус 15 градусов. Если резюмировать, то три очка первостепенны, - сказал Дзюба.
– Расскажите об эпизоде с пенальти. Вы падали уже в штрафной или вне ее?
– Ребята, смотревшие повтор, говорили, что там у меня одна нога оказалась на линии штрафной, поэтому понял, что это пенальти.
– Вы провели второй официальный матч за "Арсенал". Как оцените свою игру?
– Понятное дело, что есть куда прибавлять. Очень рад, что удалось забить. В первую очередь, стараюсь помогать команде. Мне нравится наш коллектив, я знаю требования и понимаю, что от меня хочет Миодраг Божович. Поэтому удается отдавать передачи и забивать. Но я готов не делать этого, лишь бы всегда выигрывали. Две игры, две победы – я очень доволен. Конечно, еще есть куда стремиться. А физически я хорошо себя чувствую.
– Нет планов замахнуться на еврокубки?
– У нас есть такая цель. Мы открыто ее не озвучиваем, но будем стремиться к ней.
Дзюба ответил на критику за гол в матче с "Ахматом" //
За что назначен пенальти в ворота "Амкара"?
lsergey733
Буратина заговорила... Как еще, после такого судейства, хватает совести рот открывать???
20:54
liud
вилков игру убил,дзюба в своём репертуаре.весь сказ
18:47
nau043
Артистка ! Сама упала...попробуй её завали! )))
18:43