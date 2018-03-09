14:28 | Футбол — РФПЛ

За что назначен пенальти в ворота "Амкара"?

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На 9-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Амкар" - Арсенал" арбитр Михаил Вилков наказал хозяев пенальти, вызвав несогласие пермяков. С ними можно согласиться: фол на Артеме Дзюбе произошел вне пределов штрафной площади. (Александр БОБРОВ)

Амкар - Арсенал Т

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (26)
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Антиконь .

Особенно вилок любит бакланов!!! 27 раз судил он болотных и всего 1(!!!) поражение!!! И то, что против лома(в том случае гинера) нет приёма!!!

17:57

Антиконь .

Вилок хорош тем, что может обеспечить заказанный результат и при этом, как говорится, выйти сухим из воды!!! И продолжать дальше свистеть на футбольных полях нашей родины!!!

17:50

foreverCSKAforever

Shpasic, разве в 1992 году Зенит вопреки спортивному принципу был поднят из подвалов отечественного футбола в Высшую лигу?

16:41

der sad

хех, вилков же известный газпрёмовский выкормыш, вот и делает все возможное, чтобы на дзюбу цена не упала до нуля

16:21

Вопреки

РФС с МУТКО четко выполняет рекомендации членов Правительства и КО... В прошлом году Лавров сказал, что Спартаку пора в этом году брать чемпионство и речник взял под козырек.. и, при этом, погасил большую часть долгов организации с помощью Лукойла. Месяц назад Лавров уже в Туле, заявил, что "Арсенал" в этом году должен участвовать в еврокубках.. Уж слишком солидный ныне спонсор у туляков. И вот посыпались пенальти левые от Дзюбы, главного симулянта РФПЛ... Но Вилкову вновь нужен был лишь повод. Так-что, думаю, финиш Арсенала будет скандальный... но, что это меняет - все оправдывается ради сохранения собственного сидалища в теплом кресле.

16:12

rrr999

Четко видно, что нарушение было ДО штрафной площади. Дождемся очередного наглого вранья будогосского, о том что судейство было в порядке. Пока он руководит судьями - это будет вечно. Уберите его от футбола!

16:07

sv55

если Сельдякова сослали в ФНЛ, Вилкова надо туда же - на очищение....

16:06

shpasic

Edmundo.Baldivieso, понятие "справедливость" несовместимо с РФПЛ с 1992 года)

15:56

Edmundo.Baldivieso

shpasic, вам знакомо понятие "справедливость" или только: "прибыль", "заработок", "шоу", "хайп"?

15:43

shpasic

уважаемый лесоруб Федя, посмотрите, пожалуйста, кто судит матч Енисей - Факел 17 марта?

15:39

Щас спою

Потому что тухлые работают с судьями,бабло появилось,что непонятного,в прошлом туре тоже судья выражал симпатию тухлому проекту

15:38

shpasic

Edmundo.Baldivieso, xD к чему тогда сожаления по поводу "убийства Амкара"? в Туле хотя бы зрители худо-бедно ходят.

15:37

Edmundo.Baldivieso

shpasic, в те же и появился. Такой же бессмысленный, как и "Зенит"...

15:36

Edmundo.Baldivieso

Вилков просто убивает "Амкар".

15:36

лесоруб Федя

И, что характерно, Вилков НИКОГДА не будет сослан в пердив. Потому как образцовый (хотя и внештатный-законспирированный) сотрудник конторы имени Миллера

15:31

shpasic

Edmundo.Baldivieso, видимо, в те же времена Царя Гороха и появился клуб Амкар?

15:22

Al Rains

Потому что Газпром....потому что Газпром...потому что нельзя быть на свете, чтоб не был Газпром))))

15:16

Edmundo.Baldivieso

shpasic, тебе сколько лет? Я прекрасно помню, как еще не "газпромовский" "Зенит" был середняком... во второй лиге.

15:10

марк де фоссен

ЗА ЧТО НАЗНАЧЕН ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "АМКАРА"?---------------Ну,я думаю,не очень ошибусь,если предположу,что за ничью в предыдущем туре.

14:56

snapdragon625

потому что Вилков педораз

14:55

вперёд Спартак!

Эй, давай - давай, эй, давай - давай, Дзюбу в Тулу посылай!))))))))))))))))))))))))))

14:53

Myrd

Амкар сливают... Топы не желают летать такую даль и ломать ноги на промерзших полях...

14:51

Edmundo.Baldivieso

Пенальти в ворота "Амкар" назначен за 0:0 в Питере...

14:50

Ulcer

Дзюбу - в цирк!

14:42

SPFAN

Почему Вилкова не переводят в пердив?

14:40

Hill

Поправьте: в ворота номинальных хозяев. А пенальти да - не было.

14:35

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