За что назначен пенальти в ворота "Амкара"?

На 9-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Амкар" - Арсенал" арбитр Михаил Вилков наказал хозяев пенальти, вызвав несогласие пермяков. С ними можно согласиться: фол на Артеме Дзюбе произошел вне пределов штрафной площади. (Александр БОБРОВ)
На 9-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Амкар" - Арсенал" арбитр Михаил Вилков наказал хозяев пенальти, вызвав несогласие пермяков. С ними можно согласиться: фол на Артеме Дзюбе произошел вне пределов штрафной площади. (Александр БОБРОВ)
Антиконь .
Особенно вилок любит бакланов!!! 27 раз судил он болотных и всего 1(!!!) поражение!!! И то, что против лома(в том случае гинера) нет приёма!!!
17:57
Антиконь .
Вилок хорош тем, что может обеспечить заказанный результат и при этом, как говорится, выйти сухим из воды!!! И продолжать дальше свистеть на футбольных полях нашей родины!!!
17:50
foreverCSKAforever
Shpasic, разве в 1992 году Зенит вопреки спортивному принципу был поднят из подвалов отечественного футбола в Высшую лигу?
16:41
der sad
хех, вилков же известный газпрёмовский выкормыш, вот и делает все возможное, чтобы на дзюбу цена не упала до нуля
16:21
Вопреки
РФС с МУТКО четко выполняет рекомендации членов Правительства и КО... В прошлом году Лавров сказал, что Спартаку пора в этом году брать чемпионство и речник взял под козырек.. и, при этом, погасил большую часть долгов организации с помощью Лукойла. Месяц назад Лавров уже в Туле, заявил, что "Арсенал" в этом году должен участвовать в еврокубках.. Уж слишком солидный ныне спонсор у туляков. И вот посыпались пенальти левые от Дзюбы, главного симулянта РФПЛ... Но Вилкову вновь нужен был лишь повод. Так-что, думаю, финиш Арсенала будет скандальный... но, что это меняет - все оправдывается ради сохранения собственного сидалища в теплом кресле.
16:12
rrr999
Четко видно, что нарушение было ДО штрафной площади. Дождемся очередного наглого вранья будогосского, о том что судейство было в порядке. Пока он руководит судьями - это будет вечно. Уберите его от футбола!
16:07
sv55
если Сельдякова сослали в ФНЛ, Вилкова надо туда же - на очищение....
16:06
shpasic
Edmundo.Baldivieso, понятие "справедливость" несовместимо с РФПЛ с 1992 года)
15:56
Edmundo.Baldivieso
shpasic, вам знакомо понятие "справедливость" или только: "прибыль", "заработок", "шоу", "хайп"?
15:43
shpasic
уважаемый лесоруб Федя, посмотрите, пожалуйста, кто судит матч Енисей - Факел 17 марта?
15:39
Щас спою
Потому что тухлые работают с судьями,бабло появилось,что непонятного,в прошлом туре тоже судья выражал симпатию тухлому проекту
15:38
shpasic
Edmundo.Baldivieso, xD к чему тогда сожаления по поводу "убийства Амкара"? в Туле хотя бы зрители худо-бедно ходят.
15:37
Edmundo.Baldivieso
shpasic, в те же и появился. Такой же бессмысленный, как и "Зенит"...
15:36
Edmundo.Baldivieso
Вилков просто убивает "Амкар".
15:36
лесоруб Федя
И, что характерно, Вилков НИКОГДА не будет сослан в пердив. Потому как образцовый (хотя и внештатный-законспирированный) сотрудник конторы имени Миллера
15:31
shpasic
Edmundo.Baldivieso, видимо, в те же времена Царя Гороха и появился клуб Амкар?
15:22
Al Rains
Потому что Газпром....потому что Газпром...потому что нельзя быть на свете, чтоб не был Газпром))))
15:16
Edmundo.Baldivieso
shpasic, тебе сколько лет? Я прекрасно помню, как еще не "газпромовский" "Зенит" был середняком... во второй лиге.
15:10
марк де фоссен
ЗА ЧТО НАЗНАЧЕН ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "АМКАРА"?---------------Ну,я думаю,не очень ошибусь,если предположу,что за ничью в предыдущем туре.
14:56
snapdragon625
потому что Вилков педораз
14:55
вперёд Спартак!
Эй, давай - давай, эй, давай - давай, Дзюбу в Тулу посылай!))))))))))))))))))))))))))
14:53
Myrd
Амкар сливают... Топы не желают летать такую даль и ломать ноги на промерзших полях...
14:51
Edmundo.Baldivieso
Пенальти в ворота "Амкар" назначен за 0:0 в Питере...
14:50
Ulcer
Дзюбу - в цирк!
14:42
SPFAN
Почему Вилкова не переводят в пердив?
14:40
Hill
Поправьте: в ворота номинальных хозяев. А пенальти да - не было.
14:35