За что назначен пенальти в ворота "Амкара"?

На 9-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Амкар" - Арсенал" арбитр Михаил Вилков наказал хозяев пенальти, вызвав несогласие пермяков. С ними можно согласиться: фол на Артеме Дзюбе произошел вне пределов штрафной площади. (Александр БОБРОВ)