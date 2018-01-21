Джикия покинул расположение "Спартака"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия уехал из отеля команды в Дубае JA Palm Tree Court. 24-летний футболист отправится в Рим, где ему предстоит операция. Напомним, что игрок красно-белых получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1).

Как сообщил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, в римской клинике "Вилла Стюарт" защитнику сперва предстоит обследование. Оно определит, когда именно Джикии сделают операцию. (Александр МУЙЖНЕК)