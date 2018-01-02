Дзагоев и Мариу Фернандес поздравили болельщиков с Новым годом. Видео

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев, а также его партнер по обеим командам защитник Мариу Фернандес поздравили всех с Новым годом.
- Дорогие наши болельщики, поздравляю вас с Новым годом. Желаю счастья, здоровья и всех-всех благ, - сказал Дзагоев.
- Желаю в новом году здоровья, счастья, мира над головой, спокойствия и процветания. С Новым годом! Россия - чемпион, - отметил Мариу Фернандес.
Футболисты @TeamRussia Алан Дзагоев и Марио Фернандес поздравляют всех с наступившим Новым годом! Ура! 🎄🎁🎉 pic.twitter.com/2excUqNJ5R– Сборная России (@TeamRussia) 2 января 2018 г.