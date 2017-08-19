Дмитрий Тарасов: "Не забиваешь ты - забивают тебе"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в перерыве матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что у железнодорожников было достаточно моментов в первой половине игры. По его словам, во втором тайме в составе красно-зеленых появится более атакующий игрок.

- У нас было достаточно моментов в первой половине первого тайма, - сказал Тарасов в эфире телеканала "Наш футбол". - Но, как говорится, не забиваешь ты – забивают тебе. Что нам надо поменять во второй половине встречи? Тренер скажет. Возможно, у нас на поле появится более атакующий игрок.