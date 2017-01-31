08:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "Траоре доиграет сезон в ЦСКА"

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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, сообщил, что его подопечный доработает свой контракт с армейцами до конца. По словам менеджера, для перехода ивуарийца в другой клуб необходимо согласие всех сторон этой сделки. Аренда Траоре действует до конца этого сезона. Ранее Селюк сообщал, что есть договоренность об аренде игрока в "Бешикташ".

- Документы все из "Малаги" были переданы в "Монако", - заявил Селюк в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Чтобы ЦСКА не думал, что это случайные разговоры, а это реальность, я их отправил еще и армейцам. Уже всех все устраивало, но "Монако" в течение трех недель бумаги не подписывал. "Малага" ждала, а потом подписала другого нападающего. Вот так этот трансфер сорвался. По всей вероятности, он доиграет свой контракт в ЦСКА. Чтобы переход состоялся, нужно, чтобы все были согласны: "Монако", ЦСКА, другой клуб, Траоре и я.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Басист

Эммм... может, и Джафара тогда вернёте?))

14:42

spetrov

werder63, спартаковцам и зенитовцам, естественно, читать про него уже утомительно. Но пойми армейцев - только-только забрезжила очередная надежда об аренде в Турцию, руководство ЦСКА тоже подталкивало парочку к принятию решения (говоря, что объективно трудно будет выиграть конкурентную борьбу сейчас). Нет! Уцепились, как пиявки.

12:47

werder63

Да никому это полено не нужно, если только на украине дом топить! Никакого интереса и не было! Это ОБУЗА Селюк придумал))) Он этого бедного Траоре с октября обещал в любую секунду в Монако вернуть! Хотя Селюку врать - не привыкать)))

12:35

Mark Krass

Пусть это полено 203см в дубле играет, нефиг его даже в запас брать. Полный ноль, еще хуже Набабкина.

12:21

Slim Taller

Зачем рекламировать этих Селюков и иже с ними всяких г...ков?! Пусть носится со своим Траоре и французам мозги промывает.Кому интересно,за сколько он своего подопечного негра пытается сбагрить?!

10:23

DMisha4

Чтобы переход состоялся, нужно, чтобы все были согласны: "Монако", ЦСКА, другой клуб, Траоре и я. - Новый уровень управления игроками. Агент в числе принимающих решение, интересно, Траоре в курсе?

09:51

spetrov

Вот привязался на нашу голову.

09:29

Fila87

Селюк, иди в африку, ищи новые таланты!

08:40

ak-09

Не доиграет,а досидит на лавке.

08:29

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