Дмитрий Селюк: "Траоре доиграет сезон в ЦСКА"

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, сообщил, что его подопечный доработает свой контракт с армейцами до конца. По словам менеджера, для перехода ивуарийца в другой клуб необходимо согласие всех сторон этой сделки. Аренда Траоре действует до конца этого сезона. Ранее Селюк сообщал, что есть договоренность об аренде игрока в "Бешикташ".

- Документы все из "Малаги" были переданы в "Монако", - заявил Селюк в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Чтобы ЦСКА не думал, что это случайные разговоры, а это реальность, я их отправил еще и армейцам. Уже всех все устраивало, но "Монако" в течение трех недель бумаги не подписывал. "Малага" ждала, а потом подписала другого нападающего. Вот так этот трансфер сорвался. По всей вероятности, он доиграет свой контракт в ЦСКА. Чтобы переход состоялся, нужно, чтобы все были согласны: "Монако", ЦСКА, другой клуб, Траоре и я.