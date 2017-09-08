Дмитрий Хомуха: "У Оланаре нет качеств, которые необходимы для выступлений за ЦСКА"

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Аарон Оланаре не соответствует амбициям армейского клуба. Хомуха также подчеркнул, что нигериец не обладает качествами, которые необходимы для выступления за москвичей.

– Ожидали, что в перерыве Гончаренко заменит Жамалетдинова на Оланаре?

– Нет. Нигерийцу уже давался шанс, но он им не воспользовался. Поэтому идет поиск внутренних резервов. Ставка на Жамалетдинова сработала.

– То есть, уже не верите, что фактурный африканец еще выстрелит?

– У него нет качеств, которые необходимы для выступлений за ЦСКА, не соответствует форвард амбициям клуба. И это касается даже чемпионата России, про Лигу чемпионов уже и не говорю…

– А Жамалетдинов и Чалов соответствуют?

– Но вы же, наверное, понимаете, почему армейцы не смогли усилиться летом. Трансферный рынок перегрет, цены очень высокие. В такой ситуации лучше сделать ставку на молодого футболиста, который через несколько лет будет котироваться на рынке, чем на Оланаре, никак себя не проявляющего уже в зрелом возрасте.

– Жамалетдинов в голевом эпизоде исполнил все как надо?

– Да – открылся на линии офсайда, поставил корпус и очень хладнокровно реализовал выход один на один.