Дмитрий Хохлов: "Обидно упускать победу на последних минутах"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов остался доволен игрой команды в матче 16-го тура премьер-лиги с "Уралом" (2:2). По ходу встречи москвичи уступали со счетом 0:1, потом вели 2:1, но упустили преимущество на последних минутах.

– Думаю, что в общем можем быть довольны игрой, – отметил в эфире телеканала "Наш футбол" Хохлов. – Ребята молодцы. То, что нарабатывали, они выполнили, и по самоотдаче претензий нет. Не все получалось, конечно, где-то допускали ошибки, но без этого футбол невозможен. Так что игрой доволен, хотя обидно упускать победу на последних минутах. Но это футбол. Обилие желтых карточек? Это обусловил накал страстей, заряженность на борьбу – никто не хотел уступать. Почему рано делал замены? Мы проигрывали, нужно было что-то менять. Не устраивало положение дел, поэтому сделали замены, чтобы усилить отдельные позиции.

Трансляция матча "Урал" - "Динамо"