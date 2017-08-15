Дмитрий Хохлов: "Думаю, "Спартак" сможет оправиться"

Тренер молодежной команды московского "Динамо" Дмитрий Хохлов отметил, что "Спартаку" для возвращения в чемпионскую гонку необходимо поправлять свое турнирное положение уже сейчас. По его словам, команда попала в яму, несмотря на то, что имеет в составе качественных игроков.

- Думаю, "Спартак" сможет оправиться, - заявил Хохлов в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24". - Бывает такая ямка. Смогут ли они влиться в чемпионскую гонку – это зависит от того, как быстро они смогут выйти из ямы. Состав хороший, игроки качественные, но они показывают не совсем то, на что рассчитывали. Спартаковцы должны стремиться побороться за титул, но для этого им нужно поправлять турнирное положение прямо сейчас.