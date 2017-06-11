Дмитрий Ефремов: "У меня нет предложений из других клубов, хочу закрепиться в составе ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, игравший в минувшем сезоне на правах аренды за "Оренбург", рассказал "СЭ", что конкретных предложений от других команд не имеет. При этом он отметил, что готов играть на любой позиции, лишь бы закрепиться в составе армейцев.

– На данный момент никаких конкретных предложений от других команд у меня нет, – сказал Ефремов.

– Лично вы хотите закрепиться в составе ЦСКА или попробовать свои силы в другой команде?

– Конечно, я хочу остаться в ЦСКА. Буду стараться закрепиться в составе армейцев.

– Не общались еще с Виктором Гончаренко, на какой позиции он вас видит?

– Пока мы еще не общались. Думаю, что наш разговор состоится на сборах. А лично я готов играть везде, где поставит меня тренер, на любой позиции.

Напомним, что в прошедшем сезоне 22-летний полузащитник провел за "Оренбург" 20 игр в чемпионате России (один забитый мяч), один матч в Кубке России, а также три встречи за молодежную сборную. В начале июня пресс-служба ЦСКА объявила, что Ефремов отправится на первый сбор с армейцами, который стартует 14 июня в Австрии. (Павел ГУРЕВИЧ)