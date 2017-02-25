Дмитрий Булыкин: "Вряд ли Семак заявится игроком, чтобы повторить рекорд Лоськова"

Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин позитивно воспринял решение клуба внести в заявку на сезон Дмитрия Лоськова. 43-летний полузащитник с начала сезона работает в тренерском штабе команды.

– Как восприняли возобновление карьеры Лоськовым?

– Передаю Диме большой привет. Это очень хороший человек и футболист. Рад, что у него появилась такая возможность установить рекорд чемпионата России. Надеюсь, он еще принесет пользу "Локомотиву". Молодежь должна равняться на него и стремиться приложить руки и ноги к написанию истории московского клуба.

"Локомотив" работает на имидж клуба. Но сделать подобный шаг нужно было тогда, когда Дмитрий заканчивал карьеру, сейчас же это выглядит немного комично. Лоськов – легенда "Локомотива", кумир для болельщиков. Нельзя разбрасываться такими людьми, на них держится история и будущее клуба.

– Как вам такое развитие событий: "Локомотив" зарабатывает пенальти на 90-й минуте в дерби со "Спартаком" и Лоськов выходит на замену и приносит победу своей команде.

– Было бы здорово! Но до такого вряд ли дойдет, "Локо" не будет рисковать. А вот в матче с более легким соперником Дмитрий обязательно появится на поле и его с почестями проводят из футбола.

– Уже понятно, что Лоськов проведет свой 20-й сезон и обойдет Сергея Семака по этому показателю.

– Да-да, играющий тренер "Уфы" – это интересно, но уже нереально. Вряд ли Семак пойдет на такое (смеется).

– Нужно уметь прощаться вовремя?

– Именно. В Европе с этим обстоит по-другому. Там прославленные футболисты продолжают работу в структуре клуба, приносят ему пользу на другом уровне. К примеру, "Аякс" меня приглашал на игру с "Ростовом". Очень приятно такое отношение. Такая история дорогого стоит для болельщиков. (Сергей АСТАХОВ)