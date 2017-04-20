Дмитрий Балашов: "О петиции не слышал. Кирьяков готовит "Арсенал" к "Краснодару"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов отметил, что не в курсе о петиции, в которой болельщики тульского клуба требуют уволить главного тренера команды Сергея Кирьякова. В чемпионате России "канониры" занимают 15-е место, набрав 18 очков. Кирьяков возглавил "Арсенал" 6 октября 2016 года.

– Если честно, не слышал о петиции, которую подписывают болельщики, – сказал Балашов. – Мы готовимся к матчу с "Краснодаром". Сергей Кирьяков проводит тренировку, готовит команду. (Сергей АСТАХОВ)

Матч "Краснодар" - "Арсенал" состоится 23 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.

Болельщики "Арсенала" начали сбор подписей за отставку Кирьякова