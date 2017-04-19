Болельщики "Арсенала" начали сбор подписей за отставку Кирьякова

Болельщики тульского "Арсенала" создали петицию на одном из сайтов, где потребовали уволить главного тренера команды Сергея Кирьякова. "Арсенал" после 23 туров набрал 18 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. В последнем туре туляки были разгромлены на своем поле "Локомотивом" со счетом 0:3.

"После неплохой игры с "Локомотивом" (1:1) Павлова выгоняют. Вместо него берут самого ужасного тренера за всю историю клуба – Сергея Кирьякова. При нем мы не выиграли ни одного матча, который бы не вызвал подозрений. Разве что матч против полумертвой "Томи".

Сначала Кирьяков оскорблял игроков, которые были набраны Павловым, теперь судей. Он никогда не считает себя виноватым. Что это за тренер, который не несет ответственность за результат, а пытается свалить вину на других?

Кирьяков даже ни разу не извинился перед болельщиками за тот позор, который команда показывает на поле! То есть, по сути, для него важны только деньги, а не клуб...

Прошу от лица тульских болельщиков уволить Сергея Вячеславовича Кирьякова в связи с его профессиональной некомпетентностью и неудовлетворительными результатами команды. Надеюсь на понимание болельщиков и руководства клуба. Болельщики тоже не железные и устали это всё терпеть!" – говорится в петиции.

Стоит отметить, что в ноябре 2016 года около 320 болельщиков "Арсенала" написали петицию на имя губернатора области Алексея Дюмина и президента клуба Гурама Аджоева с требованием уволить главного тренера "оружейников" Сергея Кирьякова. Позже человек, создавший петицию, самостоятельно закрыл тему и принес извинения через социальные сети.