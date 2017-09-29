Дмитрий Аленичев: "Пашалич - средний игрок, не могу сказать, что это усиление"

Бывший хавбек и главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" заявил, что полузащитник красно-белых Марио Пашалич является средним игроком. 22-летний хорват присоединился к московской команде на правах аренды прошлым летом.

- На мой взгляд, Пашалич - средний игрок, - отметил Аленичев. - Может, ему требуется время для адаптации, но пока не могу сказать, что это усиление, – ни для премьер-лиги, ни для Лиги чемпионов. Когда я впервые увидел Фернанду – а у него были 6 – 7 лишних килограммов, – то сразу сказал, что бразилец будет одним из лучших в РФПЛ. Увидел по работе с мячом, по направлениям перемещений – и угадал. По Пашаличу такого сказать пока не могу.

– Не считаете, что "Спартак" в принципе неправильно расставил акценты в селекции? Необходимы были крайний и центральный защитники, а в большей степени укрепили атаку...

– Не сомневался, что на край обороны кого-то купят. По центру защиты многое зависело от того, останется ли Таски – немец в команде, так что вопрос не настолько острый. Нападающий приобретен потому, что Зе Луиш подвержен травмам. Если бы он был в порядке, то и о Педро Роше речи бы не шло. А вот Пашалич… Можно было бы подыскать более классного футболиста на эту позицию. (Вячеслав КОРОТКИН)

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