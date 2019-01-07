Дмитрий Аленичев: "Енисей" не хотел меняться кругами с "Ахматом"? Неправда!"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" рассказал о своем отношении к скандальной ситуации с матчем 16-го тура премьер-лиги с "Ахматом" в Красноярске 1 декабря (1:1). Бюро исполкома РФС сначала в виде исключения разрешило проводить игру в манеже, но потом решением премьер-лиги ее перенесли на открытый стадион, а сама встреча состоялась в мороз.

– Если честно, уже ничему не удивляюсь, в том числе, поступкам некоторых руководителей, которые принимают подобные решения, – сказал Аленичев. – Нас информировали, что игра пройдет под крышей, готовились к этому. Потом тот вариант завернули, хотя я был готов к переносу встречи на воздух. Затем появилась информация о том, что "Енисей" якобы отказался меняться кругами. Это абсолютная ложь…

– Более того, в распоряжении "СЭ" есть даже скан письма с соответствующим предложением, которое вы отправляли в "Ахмат".

– Лично звонил Игорю Ледяхову, который на тот момент тренировал команду из Грозного, просил поменяться кругами, но получил категорический отказ. Потом, незадолго до матча в Красноярске, встретились с Рашидом Рахимовым, сменившим Ледяхова, пообщались. Он, конечно, не горел желанием выводить "Ахмат" на поле в минус 14, но я сказал: "Мы действуем в рамках регламента. Понимаю, тебя тогда не было в "Ахмате", но летом предлагали поменяться кругами. Потом появился вариант с манежем – вы не согласились, хотите перенести игру на весну. По регламенту мы ничего не нарушаем, температура минус 14 градусов, минимальная разрешенная – минус 15". (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Аленичева – скоро в "СЭ", первая часть разговора – здесь.