Директор "Тосно": "Марков в ЦСКА? Смотря сколько денег предложат"

Директор "Тосно" Леонид Хоменко прокомментировал появившуюся информацию о том, что форвард команды Евгений Марков может оказаться в ЦСКА. Ранее агент футболиста Андрей Талаев дал понять, что армейцы cначала хотят просмотреть футболиста на сборах, а потом либо выкупить его контракт, либо арендовать до конца сезона. В этом сезоне Марков провел за "Тосно" 18 матчей и забил 8 голов.
- Интерес со стороны ЦСКА есть. Но не только со стороны армейцев. Сейчас преждевременно о чем-то говорить, - заметил Хоменко.
- ЦСКА обращался к вам с просьбой отпустить Маркова на сборы с командой?
- Сейчас все в отпуске. Ничего такого пока не было.
- А если поступит такое предложение?
- Смотря сколько денег предложат. Это вопрос переговоров. И потом, Евгений травмирован. Он не доиграл у нас первую часть сезона. Не будет же ЦСКА приглашать на сборы травмированного футболиста.
- А когда он должен восстановиться?
- Надеюсь, что к началу сборов. Но надо понимать, что "Тосно" нужно решать свои задачи. Мы на Маркова рассчитываем.
- Когда может наступить какая-то ясность?
- Думаю, когда Евгений выйдет из отпуска. Дайте нам немного отдохнуть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
баламошка
Женька вам вряд ли много заплатит. Попробуйте продать мешкам, хотя бы лямов за 20.
16:13
АРМЕЕЦ71
Свой Панченко в ФНЛ кошмарит соперников,а тут Марков? Опять на перспективу?
16:09
vaysman
весь наш футбол - это переливание баксов из пустого в порожнее.
15:55