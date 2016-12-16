Директор "Тосно": "Марков в ЦСКА? Смотря сколько денег предложат"

Директор "Тосно" Леонид Хоменко прокомментировал появившуюся информацию о том, что форвард команды Евгений Марков может оказаться в ЦСКА. Ранее агент футболиста Андрей Талаев дал понять, что армейцы cначала хотят просмотреть футболиста на сборах, а потом либо выкупить его контракт, либо арендовать до конца сезона. В этом сезоне Марков провел за "Тосно" 18 матчей и забил 8 голов.

- Интерес со стороны ЦСКА есть. Но не только со стороны армейцев. Сейчас преждевременно о чем-то говорить, - заметил Хоменко.

- ЦСКА обращался к вам с просьбой отпустить Маркова на сборы с командой?

- Сейчас все в отпуске. Ничего такого пока не было.

- А если поступит такое предложение?

- Смотря сколько денег предложат. Это вопрос переговоров. И потом, Евгений травмирован. Он не доиграл у нас первую часть сезона. Не будет же ЦСКА приглашать на сборы травмированного футболиста.

- А когда он должен восстановиться?

- Надеюсь, что к началу сборов. Но надо понимать, что "Тосно" нужно решать свои задачи. Мы на Маркова рассчитываем.

- Когда может наступить какая-то ясность?

- Думаю, когда Евгений выйдет из отпуска. Дайте нам немного отдохнуть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)