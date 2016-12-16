15:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Директор "Тосно": "Марков в ЦСКА? Смотря сколько денег предложат"

0
0
0
3

Директор "Тосно" Леонид Хоменко прокомментировал появившуюся информацию о том, что форвард команды Евгений Марков может оказаться в ЦСКА. Ранее агент футболиста Андрей Талаев дал понять, что армейцы cначала хотят просмотреть футболиста на сборах, а потом либо выкупить его контракт, либо арендовать до конца сезона. В этом сезоне Марков провел за "Тосно" 18 матчей и забил 8 голов.

- Интерес со стороны ЦСКА есть. Но не только со стороны армейцев. Сейчас преждевременно о чем-то говорить, - заметил Хоменко.

- ЦСКА обращался к вам с просьбой отпустить Маркова на сборы с командой?

- Сейчас все в отпуске. Ничего такого пока не было.

- А если поступит такое предложение?

- Смотря сколько денег предложат. Это вопрос переговоров. И потом, Евгений травмирован. Он не доиграл у нас первую часть сезона. Не будет же ЦСКА приглашать на сборы травмированного футболиста.

- А когда он должен восстановиться?

- Надеюсь, что к началу сборов. Но надо понимать, что "Тосно" нужно решать свои задачи. Мы на Маркова рассчитываем.

- Когда может наступить какая-то ясность?

- Думаю, когда Евгений выйдет из отпуска. Дайте нам немного отдохнуть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Женька вам вряд ли много заплатит. Попробуйте продать мешкам, хотя бы лямов за 20.

16:13

АРМЕЕЦ71

Свой Панченко в ФНЛ кошмарит соперников,а тут Марков? Опять на перспективу?

16:09

vaysman

весь наш футбол - это переливание баксов из пустого в порожнее.

15:55

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ