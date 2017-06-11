"Динамо" продлило контракт с Калитвинцевым

Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов сообщил "СЭ", что клуб продлил соглашение с главный тренером Юрием Калитвинцевым. При этом он не стал раскрывать срок контракта, отметив, что он зависит от выполнения поставленных задач.

– Контракт с Калитвинцевым у нас продлился автоматически после выполнения задачи на сезон, – сказал Кречетов. – Как вы знаете, выполнил он ее с хорошим запасом, заранее и заблаговременно. Поэтому естественно, что наше сотрудничество продлено.

– Соглашение продлено на один год?

– У нас система немного усложненная, которая всегда связана с выполнением результата. Так как Юрий Николаевич всегда работает на результат, то мы все надеемся, что он с нами останется еще намного лет.

Напомним, что по итогам сезона-2015/16 "Динамо" впервые в истории вылетело из высшего дивизиона чемпионата России. Калитвинцев возглавил москвичей перед стартом сезона-2016/17. В апреле команда досрочно обеспечило себе первое место по итогам сезона в ФНЛ и участие в следующем сезоне премьер-лиги. (Павел ГУРЕВИЧ)