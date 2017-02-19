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Деннис Лахтер: "Время Траоре прошло, он будет забивать по 5-7 голов за сезон"

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Агент Деннис Лахтер в интервью "СЭ" отметил, что экс-нападающий ЦСКА Ласина Траоре уже не сможет вырасти в игрока мирового уровня. Сейчас ивуариец выступает за хихонский "Спортинг". В составе армейцев 26-летний форвард провел 18 матчей, в которых забил четыре мяча.

 
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– Вспоминаю его в румынском "Клуже", там Траоре производил очень сильное впечатление. Если это парень того года рождения, который у него указан, то…

– У вас есть сомнения?

– Да. Так вот, он производил сильнейшее впечатление. Но после золотой клетки "Анжи" вообще очень тяжело опять возвращаться в конкурентное поле. В нынешнего Траоре поверить трудно, он будет забивать 5-7 голов. А мог стать вторым Кану, быть реальным бомбардиром.

– А сейчас?

– Сейчас его время прошло. (Сергей ЕГОРОВ)

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