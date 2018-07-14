Денисов - Эдеру: "Мой брат, когда ты уже приедешь в лагерь "Локомотива"?"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов в Инстаграме прокомментировал фотографию португальского форварда Эдера, которую он сделал на фоне Москва-Сити.

- Мой брат, когда ты уже приедешь в лагерь?, - поинтересовался Денисов.



По информации "СЭ", "Локомотив" на следующей неделе может завершить трансфер 30-летнего Эдера, выступавшего в прошлом сезоне за клуб на правах аренды. В чемпионате России-2017/18 он забил за желеноздорожников в 18 матчах 4 гола, в том числе "золотой" в ворота "Зенита" (1:0).

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