Денис Попов: "К Страндбергу вопросов больше, чем к Траоре"

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов подчеркнул в интервью "СЭ", что к игре нападающего армейцев Ласина Траоре вопросов меньше, чем к Карлушу Страндбергу. При этом он не ставил сравнивать себя с ивуарийским форвардом.

– Недавно Александр Ширко заметил, что он лучше Зе Луиша. А вы можете сказать, что были круче Траоре?

– Нет, нет. Я не сравниваю игроков. Это немного некорректно. Всех судят по результату.

– Но вы верите, что у Траоре еще все получится в армейском клубе?

– Да у него-то, на самом деле, худо-бедно получается. Больше вопросов возникает к Страндбергу. А Ласина тут забьет, там забьет. Не очень понимаю, чего от него хотят.

– Чтобы больше забивал.

– Как больше? Он же не против фишек играет. В матче с "Монако" Траоре забил, Акинфеев выручал. Но в концовке защитники допустили роковую ошибку. Выиграй ЦСКА 1:0, Траоре бы все хвалили. А теперь, что же, прикажете ругать его за то, что он два гола не забил? (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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