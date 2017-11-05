Денис Глушаков: "Спартак" – непредсказуемая команда. Сами не знаем, чего от себя ожидать"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 16-го тура чемпионата России с "Уфой" (3:1) ушел от ответа на вопрос о планах команды на сезон. По словам полузащитника, красно-белые понимают, что до конца календарного года им предстоит провести много сложных игр.

– Мы бьемся всегда, в каждом матче. Бывают игры и случаи, когда мы не побеждаем, что становится для всех трагедией, – сказал Глушаков в эфире программы "После футбола". – "Спартак" идет от матча к матчу. Мы – непредсказуемая команда, которая может победить, а после провести тяжелую встречу с Нальчиком, а потом обыграть "Севилью".

Сейчас ребята, которые не поеду в сборные, отдохнут. Другие же подготовят себя к тяжелым матчам. Мы все понимаем. Игры с последними 5-6 командами из нижней части турнирной таблицы сложны для нас, если посмотреть на статистику. Повторюсь, что мы непредсказуемая команда и не знаем, чего от себя ожидать.

Напомним, что 6 ноября сборная России начнет тренировочный сбор для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией. Встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Игра с испанцами – 14 ноября в Санкт-Петербург на арене "Санкт-Петербург".