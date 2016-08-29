Денис Глушаков: "Сегодня на поле была настоящая бойня"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Анжи" (2:0) в матче 5-го тура РФПЛ отметил, что матч для красно-белых сложился очень непросто. По словам Глушакова, эта победа была очень важна для его команды.

- Сегодня на поле получилась настоящая бойня, - цитирует ТАСС Глушакова. - Самое главное, что взяли три очка на таком тяжелом поле, и, играя в меньшинстве, вырвали победу. В первом тайме мы сами ошибались, из-за этого и возникали моменты. Они, кстати, были и у нас, так как мы два раза попадали в штанги. Это футбол: не забиваешь ты - забивают тебе, - добавил полузащитник красно-белых. - Сегодня свои моменты мы реализовали, а "Анжи" - нет. Это только начало чемпионата, тут важна каждая игра. Самое главное сейчас - одерживать победы и брать по три очка.