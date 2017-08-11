Денис Глушаков: "Недавно все на руках носили, на машине вместе прыгали, а теперь гадости пишут"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков на пресс-конференции в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что некоторые болельщики после чемпионства красно-белых носили его на руках, а теперь пишут гадости. Он также добавил, что задумывается над тем, чтобы попросить у руководства той зарплаты, о которой пишут в СМИ.

Ранее сообщалось, что Глушаков требует 3 или 3,5 миллиона евро в год.

– Пишут, что я хочу получать такие деньги... Вот думаю, может, правда пойти и столько попросить? – сказал Глушаков. – Недавно все на руках носили, на машине вместе прыгали. А теперь вот некоторые пишут гадости. У нас все умеют тренировать. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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