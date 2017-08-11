Денис Глушаков: "Недавно все на руках носили, на машине вместе прыгали, а теперь гадости пишут"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков на пресс-конференции в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что некоторые болельщики после чемпионства красно-белых носили его на руках, а теперь пишут гадости. Он также добавил, что задумывается над тем, чтобы попросить у руководства той зарплаты, о которой пишут в СМИ.
Ранее сообщалось, что Глушаков требует 3 или 3,5 миллиона евро в год.
– Пишут, что я хочу получать такие деньги... Вот думаю, может, правда пойти и столько попросить? – сказал Глушаков. – Недавно все на руках носили, на машине вместе прыгали. А теперь вот некоторые пишут гадости. У нас все умеют тренировать. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Пиитерец
Пятачки, ну-ка, взяли дружно Гуимплена Глушаковы на руки, и носить до пенсии!
19:38
bor_bor
Денис, помолчи, помолчи пока! Ну, как ребенок. Зачем давать повод для нападок?!
19:34
ЗЮК
Andrey6201,зачем ему затыкать твою вонючую пасть?
19:34
Lexx Luger
А ведь правду пишут...
19:34
Maralex
Денис, возвращайся в ростовский СКА и играй спокойно. Мы тебя помним!
19:31
Островзаячий
. Я уже говорил – те же "Реал" и "Барселона", бывает, возят друг друга, обыгрывают в четыре, пять мячей. Если бы таких результатов не было, то футбол болельщикам не был бы интересен_______Так это вы специально от Зенита ПЯТЬ пропустили. Пусть Питер порадуется.Когда своих болельщиков порадуете. С ЦСКА?
19:31
slava-slava
Еще недавно ты играл за 2,5 млн$, а сегодня просишь как у Промеса контракт.
19:17
баламошка
sergey.v1968 Увы, он прав. Sic transit gloria mundi, сегодня ты - герой, завтра - изгой. На мой взгляд, неправы такие болельщики. Да, можно расстраиваться, но зачем с овном мешать-то? Так и до Карреы недалеко - до того, которому десятки тысяч болел ещё 3 месяца назад кричали Grazie mille, Massimo. Предлагаю поддержать команду в нелёгкое. смутное время (смутное - поскольку вонючки бомжеватые в каждую новость лезут и учить пытаются)/////////////////////Золотые слова!
19:10
bond1951
а где предателей любят сначало за ЛОКО драл одно место потом резко перекрасился так что лучше помолчи пусть настоящие что то говорят.....................
19:06
совва
Секта же)
19:05
Бней Иегуда
Ты нахрена самогон жрал, если как дохлая кляча сейчас на поле?)) Герд Мюллер и жрал и играл при этом.) А если не умеешь, то не пей!)) Два курортника с Комбаровым.)) Берите своих мочалок, сопливых детей и валите дальше на свои курорты, бездари, подальше от Спартака!))
19:04
sergey.v1968
Увы, он прав. Sic transit gloria mundi, сегодня ты - герой, завтра - изгой. На мой взгляд, неправы такие болельщики. Да, можно расстраиваться, но зачем с овном мешать-то? Так и до Карреы недалеко - до того, которому десятки тысяч болел ещё 3 месяца назад кричали Grazie mille, Massimo. Предлагаю поддержать команду в нелёгкое. смутное время (смутное - поскольку вонючки бомжеватые в каждую новость лезут и учить пытаются)
19:03
баламошка
"На машине вместе прыгали"//////////////////Бугага)) Я в покатоне) Как дитя малое) В песочнице вместе играли) Всё нормально, Дениска, играй себе на здоровье, а дегенератусов всяких не слушай, пёс с нами)
19:03
Roov
Это 2 совершенно разных человека, Денис!) А если серьезно, то не заморачивайся и возвращай форму как в прошлом году
19:00
malych
Это часть профессии, Денис. Не надо реагировать, тем более - удивляться.
19:00