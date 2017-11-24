Дарко Бодул: "В Амстердаме самые безумные вечеринки проходили у меня дома"

Нападающий "Амкара" Дарко Бодул в интервью "СЭ" отметил, что в 2008 году оказался совершенно не готов к такому большому клубу, как "Аякс". Он также добавил, что было ошибкой устраивать вечеринки у себя дома в Амстердаме.

– Вы вспоминали, что в "Аяксе" по молодости совершали много ошибок. Каких?

– Я оказался совершенно не готов к такому большому клубу, как "Аякс", – сказал Бодул. – Поначалу-то я бился, испытывал голод до побед. Стал лучшим бомбардиром в "Аякс II", забил почти 20 голов, стал капитаном. И сказал себе: "Вау, ты уже сделал это! Из никого стал всем. Ты в одном из величайших клубов мира. Круто, Дарко!" Зря, конечно. Когда меня перевели в первую команду, все пошло ужасно. Я перестал следить за собой: питался неправильно, ложился спать когда придется, утром просыпался разобранным и на поле выходил через силу и без настроения. Мог нагрубить тренеру. Если бы я тогда заботился о семье, брате или девушке, хоть о ком-то, повзрослел бы скорее и не натворил столько глупостей.

– Вместо этого – ходили на вечеринки?

– Ну а сами как думаете? Это же Амстердам. Самые безумные вечеринки проходили у меня дома. Там собирались все мои друзья из Вены. Такие вечеринки я устраивал не то что бы часто, и все же это тоже стало моей ошибкой. Я ведь еще и не приблизился к тому, чтобы стать топом. (Александр МУЙЖНЕК)

28-летний Бодул играл за "Аякс" с 2008 по 2011 год, за "Амкар" он выступает с 2016 года.

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