ЦСКА обыграл "Пяст", Жамалетдинов снова забил

ЦСКА обыграл "Пяст" в товарищеском матче на сборе в испанском Кампоаморе со счетом 1:0. Счет открыл нападающий армейцев Тимур Жамалетдинов. Отметим, что 19-летний форвард отличился во второй игре красно-синих подряд. Во вчерашней встрече с "Воленом" он провел на поле все 90 минут, а сегодня был заменен после первого тайма.
Второй мяч ЦСКА на свой счет записал защитник Сергей Игнашевич, реализовавший пенальти в концовке встречи.
Армейцы завершили первый тренировочный сбор в Кампоаморе. Второй команда Виктора Гончаренко начнет 26 января в том же месте.
Кампоамор (Испания)
Товарищеский матч
ЦСКА (Россия) – "Пяст" (Польша) – 2:0 (1:0)
Голы: Жамалетдинов, 33 (1:0). Игнашевич, 90+1 – с пенальти (2:0).
ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, Васин (Набабкин, 59), Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Гордюшенко (Кучаев, 59. Щенников, 72), Миланов, Чалов, Жамалетдинов (Ионов, 46).
"Пяст": Шматуля (Русов, 70), Моква, Эберт, Петровски, Мраз, Муравски, Враньеш, Корун, Бадия (Флис, 82), Пападопулос, Живец.
22 января. Кампоамор.
merniloskut
spetrov - Ну и какое отношение эта команда имеет к армии?
21:04 22 января
ЗЮК
bond1951,эта жижа тебе залила глаза и черепушку.
19:09 22 января
bond1951
пусть захлебнутся жижей со свинарника ноЦСКА всегда будет первым
17:53 22 января
spetrov
Три. Три Гинера.
16:35 22 января
shpasic
а кто судил? Гинер?
16:33 22 января
П_о_в_а_р
Опять договорняк. Грустно.((
16:31 22 января
Gogy
Особенно важны будут итоги двустороннем. По ним можно будет спрогнозировать график побед на два года вперед...
16:26 22 января
spetrov
Армейцев с победой! 3:0, 2:0 - неплохо для начала. Смотрим дальше.
15:47 22 января