15:42 22 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА обыграл "Пяст", Жамалетдинов снова забил

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ЦСКА обыграл "Пяст" в товарищеском матче на сборе в испанском Кампоаморе со счетом 1:0. Счет открыл нападающий армейцев Тимур Жамалетдинов. Отметим, что 19-летний форвард отличился во второй игре красно-синих подряд. Во вчерашней встрече с "Воленом" он провел на поле все 90 минут, а сегодня был заменен после первого тайма.

Второй мяч ЦСКА на свой счет записал защитник Сергей Игнашевич, реализовавший пенальти в концовке встречи.

Армейцы завершили первый тренировочный сбор в Кампоаморе. Второй команда Виктора Гончаренко начнет 26 января в том же месте.

Кампоамор (Испания)

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) – "Пяст" (Польша) – 2:0 (1:0)

Голы: Жамалетдинов, 33 (1:0). Игнашевич, 90+1 – с пенальти (2:0).

ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, Васин (Набабкин, 59), Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Гордюшенко (Кучаев, 59. Щенников, 72), Миланов, Чалов, Жамалетдинов (Ионов, 46).

"Пяст": Шматуля (Русов, 70), Моква, Эберт, Петровски, Мраз, Муравски, Враньеш, Корун, Бадия (Флис, 82), Пападопулос, Живец.

22 января. Кампоамор.

Трансляция матча ЦСКА - "Пяст"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (8)
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merniloskut

spetrov - Ну и какое отношение эта команда имеет к армии?

21:04 22 января

ЗЮК

bond1951,эта жижа тебе залила глаза и черепушку.

19:09 22 января

bond1951

пусть захлебнутся жижей со свинарника ноЦСКА всегда будет первым

17:53 22 января

spetrov

Три. Три Гинера.

16:35 22 января

shpasic

а кто судил? Гинер?

16:33 22 января

П_о_в_а_р

Опять договорняк. Грустно.((

16:31 22 января

Gogy

Особенно важны будут итоги двустороннем. По ним можно будет спрогнозировать график побед на два года вперед...

16:26 22 января

spetrov

Армейцев с победой! 3:0, 2:0 - неплохо для начала. Смотрим дальше.

15:47 22 января

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