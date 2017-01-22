ЦСКА обыграл "Пяст", Жамалетдинов снова забил

ЦСКА обыграл "Пяст" в товарищеском матче на сборе в испанском Кампоаморе со счетом 1:0. Счет открыл нападающий армейцев Тимур Жамалетдинов. Отметим, что 19-летний форвард отличился во второй игре красно-синих подряд. Во вчерашней встрече с "Воленом" он провел на поле все 90 минут, а сегодня был заменен после первого тайма.

Второй мяч ЦСКА на свой счет записал защитник Сергей Игнашевич, реализовавший пенальти в концовке встречи.

Армейцы завершили первый тренировочный сбор в Кампоаморе. Второй команда Виктора Гончаренко начнет 26 января в том же месте.

Кампоамор (Испания)

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) – "Пяст" (Польша) – 2:0 (1:0)

Голы: Жамалетдинов, 33 (1:0). Игнашевич, 90+1 – с пенальти (2:0).

ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, Васин (Набабкин, 59), Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Гордюшенко (Кучаев, 59. Щенников, 72), Миланов, Чалов, Жамалетдинов (Ионов, 46).

"Пяст": Шматуля (Русов, 70), Моква, Эберт, Петровски, Мраз, Муравски, Враньеш, Корун, Бадия (Флис, 82), Пападопулос, Живец.

22 января. Кампоамор.

Трансляция матча ЦСКА - "Пяст"