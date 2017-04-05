ЦСКА не будет продавать билеты на игру со "Спартаком" через интернет

ЦСКА на своем официальном сайте объявил об изменениях в порядке реализации билетов на матч 26-го тура чемпионата России против "Спартака". Отмечается, что армейцы не будут реализовывать билеты на эту встречу через интернет. Матч состоится 29 апреля. На данный момент красно-белые лидируют в турнирной таблице премьер-лиги и опережают армейцев, идущих вторыми, на шесть очков.

"В связи с усиленными мерами безопасности и повышенным спросом билеты на центральные трибуны будут продаваться только в кассах стадиона с 27 апреля. Приоритетное право приобретения получат обладатели сосканированного входным турникетом в день игры с "Ростовом" (15 апреля) либо с "Локомотивом" (26 апреля) разового билета при предъявлении его в кассе", – говорится в сообщении на сайте.