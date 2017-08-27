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10:22 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА напомнил о 106-летии со дня основания клуба

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ЦСКА в своем Твиттере напомнил, что сегодня, 27 августа, клубу исполняется 106 лет. В этот день в 1911 году свой первый матч провела футбольная команда ОЛЛС, которая является предшественником армейского клуба.

С момента основания ЦСКА несколько раз менял название: ОЛЛС (1911-1923 гг), ОППВ (1923-1928 гг), ЦДКА (1928-1951 гг), ЦДСА (1951-1957 гг), ЦСК МО (1957-1960 гг), 1960-1994 (ЦСКА). С 1994 года название клуба - ПФК ЦСКА.

Напомним, за 106 лет со дня основания ЦСКА 7 раз выиграл чемпионат СССР, 6 раз - чемпионат России, 5 раз - Кубок СССР, 7 раз - Кубок России. Также армейцы рекордные 6 раз становились обладателями Суперкубока России. В 2005 году ЦСКА первым из российских клубом завоевал Кубок УЕФА.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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crazysun78

А в 1911-м основали буржуи али рабочие?.. и хоть бы расшифровали оллс оппв...

11:22

Duckhunter68

106 лет славному армейскому клубу! Какой только армии?!!! Чем было плохо вести отсчёт с 1922 или 1923 года? Зачем этих лыжников приплели? Это же футбольный клуб, а не федерация лыжного спорта!

11:21

HAZELSAMARA

Не фиг выёживаться - всю жизнь клубы "Динамо" и ЦСКА (это который ОППВ) считались основанными в 1923 году.

10:59

baddy

А ещё Казанка вдруг появилась. Оказывается локо при крепостном праве уже был. Умора.

10:55

burmistr

А в июле ещё празднуют День Длинной Колбасы. Наверное,КБ отмечают. Этот бред о дне рождения клуба Советской Армии за 6 лет до советской революции даже обсуждать не хочу. "Следует вести отсчёт" ? Так никто не мешает.Ведите. А мне не нравится,когда "лыжником" обзывают.

10:32