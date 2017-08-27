ЦСКА напомнил о 106-летии со дня основания клуба

ЦСКА в своем Твиттере напомнил, что сегодня, 27 августа, клубу исполняется 106 лет. В этот день в 1911 году свой первый матч провела футбольная команда ОЛЛС, которая является предшественником армейского клуба.

С момента основания ЦСКА несколько раз менял название: ОЛЛС (1911-1923 гг), ОППВ (1923-1928 гг), ЦДКА (1928-1951 гг), ЦДСА (1951-1957 гг), ЦСК МО (1957-1960 гг), 1960-1994 (ЦСКА). С 1994 года название клуба - ПФК ЦСКА.

Напомним, за 106 лет со дня основания ЦСКА 7 раз выиграл чемпионат СССР, 6 раз - чемпионат России, 5 раз - Кубок СССР, 7 раз - Кубок России. Также армейцы рекордные 6 раз становились обладателями Суперкубока России. В 2005 году ЦСКА первым из российских клубом завоевал Кубок УЕФА.