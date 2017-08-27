ЦСКА напомнил о 106-летии со дня основания клуба

ЦСКА в своем Твиттере напомнил, что сегодня, 27 августа, клубу исполняется 106 лет. В этот день в 1911 году свой первый матч провела футбольная команда ОЛЛС, которая является предшественником армейского клуба.
С момента основания ЦСКА несколько раз менял название: ОЛЛС (1911-1923 гг), ОППВ (1923-1928 гг), ЦДКА (1928-1951 гг), ЦДСА (1951-1957 гг), ЦСК МО (1957-1960 гг), 1960-1994 (ЦСКА). С 1994 года название клуба - ПФК ЦСКА.
Напомним, за 106 лет со дня основания ЦСКА 7 раз выиграл чемпионат СССР, 6 раз - чемпионат России, 5 раз - Кубок СССР, 7 раз - Кубок России. Также армейцы рекордные 6 раз становились обладателями Суперкубока России. В 2005 году ЦСКА первым из российских клубом завоевал Кубок УЕФА.
Сегодня ПФК #ЦСКА исполняется 106 лет! https://t.co/3WCHzSDnDW #историяЦСКА pic.twitter.com/sBy5nT65ZO– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 августа 2017 г.
crazysun78
А в 1911-м основали буржуи али рабочие?.. и хоть бы расшифровали оллс оппв...
11:22
Duckhunter68
106 лет славному армейскому клубу! Какой только армии?!!! Чем было плохо вести отсчёт с 1922 или 1923 года? Зачем этих лыжников приплели? Это же футбольный клуб, а не федерация лыжного спорта!
11:21
HAZELSAMARA
Не фиг выёживаться - всю жизнь клубы "Динамо" и ЦСКА (это который ОППВ) считались основанными в 1923 году.
10:59
baddy
А ещё Казанка вдруг появилась. Оказывается локо при крепостном праве уже был. Умора.
10:55
burmistr
А в июле ещё празднуют День Длинной Колбасы. Наверное,КБ отмечают. Этот бред о дне рождения клуба Советской Армии за 6 лет до советской революции даже обсуждать не хочу. "Следует вести отсчёт" ? Так никто не мешает.Ведите. А мне не нравится,когда "лыжником" обзывают.
10:32