ЦСКА начал сотрудничество со "СКА-Хабаровском"

ЦСКА заключил договор о сотрудничестве с футбольным клубом "СКА-Хабаровск", информирует пресс-служба армейцев. Подробности соглашения не сообщаются. После 22 туров команда из Хабаровска занимает четвертое место в ФНЛ, ЦСКА - четвертое в премьер-лиге после 13 игр.
Сегодня #ЦСКА заключил договор о сотрудничестве с футбольным клубом СКА-Хабаровск @fcska pic.twitter.com/ZeevXgMiRK– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 15 ноября 2016 г.
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zoolord Это те, кто смог Спартак обыграть?.......................ага) на кубок, хабаровские Армейцы, поросей отшпилили)).
20:06
Grafin82
А что самое интересное, то что и здесь никаких подробностей как и с Еремой)))) Сплошная секретность, не ужели Героин через хабаровск возить будут? или Ерему с Дзагоевым и ими прочими Допингеров укрывать в Хабаровске будут???
20:04
Grafin82
Человек 555-----))))Ааааа я смотрю ты за своей следишь))) На что обиделся то? на то что Хабаровск не выйдет в вышку или что ЦСКА в стыки попадет?
20:02
Человек 555
Grafin82 за метлой следи
19:55
Grafin82
Ну а что.... ЦСКА к стыкам видать уже готовиться, вот и думают что на Хабаровск попадут, вот и договариваются уже, заранее))))
19:39
grey174
Ну, теперь, в Хабаровск точно начнут летать основным составом все команды, а не только Спартак!
19:20
zoolord
Это те, кто смог Спартак обыграть?
19:19
shpasic
отправят туда Ерёменко - подальше от УЕФА.
19:09