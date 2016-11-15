ЦСКА начал сотрудничество со "СКА-Хабаровском"

ЦСКА заключил договор о сотрудничестве с футбольным клубом "СКА-Хабаровск", информирует пресс-служба армейцев. Подробности соглашения не сообщаются. После 22 туров команда из Хабаровска занимает четвертое место в ФНЛ, ЦСКА - четвертое в премьер-лиге после 13 игр.