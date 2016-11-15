19:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА начал сотрудничество со "СКА-Хабаровском"

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ЦСКА заключил договор о сотрудничестве с футбольным клубом "СКА-Хабаровск", информирует пресс-служба армейцев. Подробности соглашения не сообщаются. После 22 туров команда из Хабаровска занимает четвертое место в ФНЛ, ЦСКА - четвертое в премьер-лиге после 13 игр.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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71

zoolord Это те, кто смог Спартак обыграть?.......................ага) на кубок, хабаровские Армейцы, поросей отшпилили)).

20:06

Grafin82

А что самое интересное, то что и здесь никаких подробностей как и с Еремой)))) Сплошная секретность, не ужели Героин через хабаровск возить будут? или Ерему с Дзагоевым и ими прочими Допингеров укрывать в Хабаровске будут???

20:04

Grafin82

Человек 555-----))))Ааааа я смотрю ты за своей следишь))) На что обиделся то? на то что Хабаровск не выйдет в вышку или что ЦСКА в стыки попадет?

20:02

Человек 555

Grafin82 за метлой следи

19:55

Grafin82

Ну а что.... ЦСКА к стыкам видать уже готовиться, вот и думают что на Хабаровск попадут, вот и договариваются уже, заранее))))

19:39

grey174

Ну, теперь, в Хабаровск точно начнут летать основным составом все команды, а не только Спартак!

19:20

zoolord

Это те, кто смог Спартак обыграть?

19:19

shpasic

отправят туда Ерёменко - подальше от УЕФА.

19:09

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