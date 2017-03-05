Четыре пенальти за чемпионат до Беленова брал только Шишкин

Вратарь "Уфы" Александр Беленов в первом же матче за новый клуб отразил пенальти, исполненный лучшим бомбардиром "Терека" Бекимом Балаем. 30-летний голкипер, проведший первую часть чемпионата в "Анжи", уже в четвертый раз в сезоне выиграл дуэль у пенальтиста команды соперников. Ранее он брал удары с 11-метровой отметки, которые исполняли Фегор Огуде, Кантемир Берхамов и Игорь Портнягин.
Беленов повторил рекорд высшего дивизиона по числу отраженных пенальти за один чемпионат. В 1993 году с четырьмя ударами справился Юрий Шишкин. В 1997 году в ворота Романа Березовского не было забито пять 11-метровых, однако только два из них отразил голкипер. Иван Гецко послал мяч мимо ворот, Карлос Альберту и Михаил Джишкариани поразили штангу ворот "Зенита". (Кирилл БУРДАКОВ)
Голкиперы, не пропустившие более трех пенальти за сезон
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
Незабитые пенальти
|
Отраженные
|
Мимо
|
Штанга
|
Роман БЕРЕЗОВСКИЙ
|
Зенит
|
1997
|
5
|
Юрий МОРОЗ Алания
|
Иван ГЕЦКО Алания
|
КАРЛОС АЛЬБЕРТУ Торпедо
|
|
|
|
|
Александр ПРИЗЕТКО Тюмень
|
|
Михаил ДЖИШКАРИАНИ КАМАЗ
|
Юрий ШИШКИН
|
Океан
|
1993
|
4
|
Мухсин МУХАМАДИЕВ Локомотив
|
|
|
|
|
|
|
Алексей ЮШКОВ Уралмаш
|
|
|
|
|
|
|
Владимир КУРАЕВ Локомотив НН
|
|
|
|
|
|
|
Сергей ЗОРЯ Асмарал
|
|
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
Торпедо
|
2002
|
4
|
Омари ТЕТРАДЗЕ Алания
|
Андрей ФЕДЬКОВ Сокол
|
-
|
|
|
|
|
Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ Алания
|
|
|
|
|
|
|
Зураб ЦИКЛАУРИ Уралан
|
|
|
Илья БЛИЗНЮК
|
Томь
|
2005
|
4
|
ДАННИ Динамо
|
|
Георгий КИНКЛАДЗЕ Рубин
|
|
|
|
|
ЖОРЖЕ РИБЕЙРУ Динамо
|
|
|
|
|
|
|
Владимир ЛЕОНЧЕНКО Амкар
|
|
|
Евгений ГОРОДОВ
|
Краснодар
|
2011/12
|
4
|
Роман КОНЦЕДАЛОВ Спартак Нч
|
Кристиан НОБОА Рубин
|
Ласина ТРАОРЕ Кубань
|
|
|
|
|
Критиан НОБОА Рубин
|
|
|
Александр БЕЛЕНОВ
|
Анжи/Уфа
|
2016/17
|
4
|
Фегор ОГУДЕ Амкар
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Кантемир БЕРХАМОВ Арсенал
|
|
|
|
|
|
|
Игорь ПОРТНЯГИН Рубин
|
|
|
|
|
|
|
Беким БАЛАЙ Терек
|
|