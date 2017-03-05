21:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Четыре пенальти за чемпионат до Беленова брал только Шишкин

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Вратарь "Уфы" Александр Беленов в первом же матче за новый клуб отразил пенальти, исполненный лучшим бомбардиром "Терека" Бекимом Балаем. 30-летний голкипер, проведший первую часть чемпионата в "Анжи", уже в четвертый раз в сезоне выиграл дуэль у пенальтиста команды соперников. Ранее он брал удары с 11-метровой отметки, которые исполняли Фегор Огуде, Кантемир Берхамов и Игорь Портнягин.

Беленов повторил рекорд высшего дивизиона по числу отраженных пенальти за один чемпионат. В 1993 году с четырьмя ударами справился Юрий Шишкин. В 1997 году в ворота Романа Березовского не было забито пять 11-метровых, однако только два из них отразил голкипер. Иван Гецко послал мяч мимо ворот, Карлос Альберту и Михаил Джишкариани поразили штангу ворот "Зенита". (Кирилл БУРДАКОВ)

Голкиперы, не пропустившие более трех пенальти за сезон

Вратарь

Клуб

Сезон

Незабитые пенальти

Отраженные

Мимо

Штанга

Роман БЕРЕЗОВСКИЙ

Зенит

1997

5

Юрий МОРОЗ Алания

Иван ГЕЦКО Алания

КАРЛОС АЛЬБЕРТУ Торпедо

 

 

 

 

Александр ПРИЗЕТКО Тюмень

 

Михаил ДЖИШКАРИАНИ КАМАЗ

Юрий ШИШКИН

Океан

1993

4

Мухсин МУХАМАДИЕВ Локомотив

 

 

 

 

 

 

Алексей ЮШКОВ Уралмаш

 

 

 

 

 

 

Владимир КУРАЕВ Локомотив НН

 

 

 

 

 

 

Сергей ЗОРЯ Асмарал

 

 

Валерий ВОРОБЬЕВ

Торпедо

2002

4

Омари ТЕТРАДЗЕ Алания

Андрей ФЕДЬКОВ Сокол

-

 

 

 

 

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ Алания

 

 

 

 

 

 

Зураб ЦИКЛАУРИ Уралан

 

 

Илья БЛИЗНЮК

Томь

2005

4

ДАННИ Динамо

 

Георгий КИНКЛАДЗЕ Рубин

 

 

 

 

ЖОРЖЕ РИБЕЙРУ Динамо

 

 

 

 

 

 

Владимир ЛЕОНЧЕНКО Амкар

 

 

Евгений ГОРОДОВ

Краснодар

2011/12

4

Роман КОНЦЕДАЛОВ Спартак Нч

Кристиан НОБОА Рубин

Ласина ТРАОРЕ Кубань

 

 

 

 

Критиан НОБОА Рубин

 

 

Александр БЕЛЕНОВ

Анжи/Уфа

2016/17

4

Фегор ОГУДЕ Амкар

-

-

 

 

 

 

Кантемир БЕРХАМОВ Арсенал

 

 

 

 

 

 

Игорь ПОРТНЯГИН Рубин

 

 

 

 

 

 

Беким БАЛАЙ Терек

 

 

 

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