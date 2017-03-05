Четыре пенальти за чемпионат до Беленова брал только Шишкин

Вратарь "Уфы" Александр Беленов в первом же матче за новый клуб отразил пенальти, исполненный лучшим бомбардиром "Терека" Бекимом Балаем. 30-летний голкипер, проведший первую часть чемпионата в "Анжи", уже в четвертый раз в сезоне выиграл дуэль у пенальтиста команды соперников. Ранее он брал удары с 11-метровой отметки, которые исполняли Фегор Огуде, Кантемир Берхамов и Игорь Портнягин.

Беленов повторил рекорд высшего дивизиона по числу отраженных пенальти за один чемпионат. В 1993 году с четырьмя ударами справился Юрий Шишкин. В 1997 году в ворота Романа Березовского не было забито пять 11-метровых, однако только два из них отразил голкипер. Иван Гецко послал мяч мимо ворот, Карлос Альберту и Михаил Джишкариани поразили штангу ворот "Зенита". (Кирилл БУРДАКОВ)

Голкиперы, не пропустившие более трех пенальти за сезон