Чернышов рассказал все о скандале с бромантаном в "Спартаке"

Бывший главный тренер "Спартака" Андрей Чернышов рассказал подробности скандала с бромантаном, случившегося в 2003 году. Тогда в допинг-пробе Егора Титова и Юрия Ковтуна нашли следы запрещенного препарата. В том же году Чернышов покинул клуб.

– Я готов рассказать. Ну как молодой тренер, которому 34 года, может прийти в команду и раздать какие-то таблетки ведущим игрокам? Представьте, как это воспримет футболист, - цитирует Чернышова sportsdaily.ru. - Я сам был футболистом, и ни один доктор не мог дать мне таблетку, не рассказав, что это такое. И это решение игрока – принимать таблетку или нет. Мне всегда говорят: "Ну скажи – кто? Скажи, кто это сделал?" Сейчас мы можем говорить все что угодно. Легче всего свалить вину на молодого тренера, который уходит. "Мы не виноваты – виноват он". Если все так, как говорят, я задаю вопрос. На тот момент в молодежной и взрослой сборных России проводился допинг-контроль. Почему тогда у игроков молодежной сборной из "Спартака" – Павлюченко, Павленко, Белозерова – не выявили допинг?

– А должны были?

– Если допинг в "Спартаке" применялся целенаправленно, то тесты игроков "молодежки" дали бы положительный результат. Почему только у опытных игроков, Ковтуна и Титова, обнаружился препарат?

– Вы чувствуете вину?

– Если бы я чувствовал себя виноватым, то ни с кем бы не общался. Просил бы не поднимать эту тему. Я не видел, чтобы кто-то кому-то давал препараты. И голословно не хочу никого обвинять. Ведь это легче всего – назначить виноватого. Хорошо, что подставили под удар меня. Я это принял и с этим живу. Еще один важный момент.

– Так-так.

– Неужели Колосков оставил бы меня в молодежной сборной, если б я был замешан в этом деле? Более того, я хотел уйти. Но Вячеслав Иванович меня вызвал, убедил продолжить работу. Вы знаете, кто такой Колосков и какой информацией он владеет. Неужели он бы оставил меня работать, будь я виновен в таком скандале?

– Вы сказали, что можно обвинить одного, другого человека. Не осталось доказательств, чтобы разобраться, кто виноват?

​– Конечно нет. А огульно обвинять я не могу. Кого? Например, двух докторов? А может, игроки решили принимать препараты самостоятельно? У меня есть предположения, но озвучивать я их не хочу, потому что я не видел и не знаю точно. Я предлагал несколько раз: "Давайте проведем расследование, пойдет в прокуратуру, в следственный комитет". Но все так и осталось на уровне слухов. В итоге назначили виноватым молодого тренера, и все с этим согласились.

Следующий момент. Потом на пост президента пришел Виталий Мутко. И вы знаете, какой информацией он обладает. Ситуация такая же, как с Колосковым. Если я был замешан – он бы не оставил меня работать в молодежной сборной. А это было бы легко – он поменял тренера национальной сборной, можно было бы поменять и тренера "молодежки". Но он этого не сделал. Значит, у этих людей есть информация о том, что Чернышов не виновен.

​– Может, замешан кто-то неприкасаемый, тот, чье имя нельзя назвать, раз футбольные чиновники не посчитали вас виноватым?

– Все возможно. Но мы можем только догадываться. Излагать версии, рассуждать, но уже никто не узнает правду, поскольку это дело недоказуемое. Если только тот, кто виновен, не признается.