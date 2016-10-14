Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Уфой"

14 октября состоится матч 10-го тура чемпионата российской премьер-лиги ЦСКА – "Уфа". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Уфа"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,41 – Н 4,50 – П2 9,11

Трансляция матча ЦСКА – "Уфа" 14 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Уфа".

Прямая трансляция матча ЦСКА – "Уфа" 14 октября на канале "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЦСКА – "Уфа"

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" – 1:1. У "Уфы" хорошие шансы набрать очки в Москве, команда хорошо действует вторым номером, заставляет соперника нервничать. ЦСКА не может рассчитывать на Еременко, под вопросом участие Акинфеева и Дзагоева. С организацией игры у армейцев будут проблемы.

Сергей АСТАХОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 1:1. У "Уфы" хорошие шансы набрать очки в Москве, команда хорошо действует вторым номером, заставляет соперника нервничать. ЦСКА не может рассчитывать на Еременко, под вопросом участие Акинфеева и Дзагоева. С организацией игры у армейцев будут проблемы.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=1-0, 15 – 4.

Результаты последних матчей