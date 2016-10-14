Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Уфой"

14 октября состоится матч 10-го тура чемпионата российской премьер-лиги ЦСКА – "Уфа". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Уфа"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,41 – Н 4,50 – П2 9,11
Трансляция матча ЦСКА – "Уфа" 14 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Уфа".
Прямая трансляция матча ЦСКА – "Уфа" 14 октября на канале "Матч ТВ".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЦСКА – "Уфа"
Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" – 1:1. У "Уфы" хорошие шансы набрать очки в Москве, команда хорошо действует вторым номером, заставляет соперника нервничать. ЦСКА не может рассчитывать на Еременко, под вопросом участие Акинфеева и Дзагоева. С организацией игры у армейцев будут проблемы.
Сергей АСТАХОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 1:1. У "Уфы" хорошие шансы набрать очки в Москве, команда хорошо действует вторым номером, заставляет соперника нервничать. ЦСКА не может рассчитывать на Еременко, под вопросом участие Акинфеева и Дзагоева. С организацией игры у армейцев будут проблемы.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=1-0, 15 – 4.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
29 ноября 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
ЦСКА – "Уфа"
|
5:0
|
31 октября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
ЦСКА – "Уфа"
|
2:0
|
1 марта 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Уфа" – ЦСКА
|
0:2
|
11 мая 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Уфа" – ЦСКА
|
1:3
|
11 июля 2016 года
|
Товарищеский матч
|
ЦСКА – "Уфа"
|
1:0