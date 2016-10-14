13:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Уфой"

ЦСКА – "Уфа". Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
ЦСКА – "Уфа". Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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14 октября состоится матч 10-го тура чемпионата российской премьер-лиги ЦСКА – "Уфа". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Уфа"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,41 – Н 4,50 – П2 9,11

Трансляция матча ЦСКА – "Уфа" 14 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Уфа".

Прямая трансляция матча ЦСКА – "Уфа" 14 октября на канале "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЦСКА – "Уфа"

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" – 1:1. У "Уфы" хорошие шансы набрать очки в Москве, команда хорошо действует вторым номером, заставляет соперника нервничать. ЦСКА не может рассчитывать на Еременко, под вопросом участие Акинфеева и Дзагоева. С организацией игры у армейцев будут проблемы.

Сергей АСТАХОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 1:1. У "Уфы" хорошие шансы набрать очки в Москве, команда хорошо действует вторым номером, заставляет соперника нервничать. ЦСКА не может рассчитывать на Еременко, под вопросом участие Акинфеева и Дзагоева. С организацией игры у армейцев будут проблемы.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=1-0, 15 – 4.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

29 ноября 2014 года

Чемпионат РФПЛ

ЦСКА – "Уфа"

5:0

31 октября 2015 года

Чемпионат РФПЛ

ЦСКА – "Уфа"

2:0

1 марта 2016 года

Чемпионат РФПЛ

"Уфа" – ЦСКА

0:2

11 мая 2016 года

Чемпионат РФПЛ

"Уфа" – ЦСКА

1:3

11 июля 2016 года

Товарищеский матч

ЦСКА – "Уфа"

1:0
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