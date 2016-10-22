Букмекеры не видят фаворита в матче "Терек" – "Рубин"

22 октября состоится матч 11-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Терек" – "Рубин". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Терек" – "Рубин"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,60 – Н 3,07 – П2 3,03

Трансляция матча "Терек" – "Рубин" 22 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Терек" – "Рубин".

Прямая трансляция матча "Терек" – "Рубин" 22 октября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Терек" – "Рубин"

Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА – 1:0. У “Рубина” могучий состав, но хромает организация игры в обороне. Команда набирает очки за счет индивидуальных качеств футболистов, а не сыгранности. Сколько это продлится, одному богу известно.

Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ" – 1:1. “Рубин” непредсказуем, но выстоять в Грозном должен.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=8-6, 15 – 23.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 15 мая 2014 года Чемпионат РФПЛ "Рубин" – "Терек" 1:1 9 августа 2014 года Чемпионат РФПЛ "Терек" – "Рубин" 1:1 15 марта 2015 года Чемпионат РФПЛ "Рубин" – "Терек" 2:1 4 октября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Терек" – "Рубин" 2:1 23 апреля 2016 года Чемпионат РФПЛ "Рубин" – "Терек" 0:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

* "Терек" впервые взял верх в матче с "Рубином" на своем поле лишь в прошлом сезоне (2:1). До этого в Грозном команды пять раз играли вничью, трижды побеждали казанцы.

* "Рубин" – единственная команда премьер-лиги, которая имеет после 10 туров нулевую разность забитых и пропущенных мячей – 12-12. "Терек" забил меньше (10 голов), пропустил больше – 14.

ЦИТАТЫ

Игорь ЛЕБЕДЕНКО, полузащитник "Терека":

– Готовимся к матчу с "Рубином" по обычному графику. Во вторник и в среду тренировки носили скорее восстановительный характер. Будет ли дополнительная мотивация, в связи с тем, что я играл за "Рубин"? Для меня это обычный матч премьер-лиги, то, что было порядка пяти лет назад – осталось в прошлом.

Хави ГРАСИЯ, главный тренер "Рубина":

– Терек" – очень сильный соперник, серьезная команда. Сейчас нам придется играть на два фронта – в чемпионате России и Кубке страны. Грозненская команда всегда навязывает борьбу, и нам предстоит сложный поединок.