Букмекеры не видят фаворита в матче "Терек" – "Рубин"

22 октября состоится матч 11-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Терек" – "Рубин". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Терек" – "Рубин"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,60 – Н 3,07 – П2 3,03
Трансляция матча "Терек" – "Рубин" 22 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Терек" – "Рубин".
Прямая трансляция матча "Терек" – "Рубин" 22 октября на канале, "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Терек" – "Рубин"
Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА – 1:0. У “Рубина” могучий состав, но хромает организация игры в обороне. Команда набирает очки за счет индивидуальных качеств футболистов, а не сыгранности. Сколько это продлится, одному богу известно.
Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ" – 1:1. “Рубин” непредсказуем, но выстоять в Грозном должен.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=8-6, 15 – 23.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
15 мая 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – "Терек"
|
1:1
|
9 августа 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Терек" – "Рубин"
|
1:1
|
15 марта 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – "Терек"
|
2:1
|
4 октября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Терек" – "Рубин"
|
2:1
|
23 апреля 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – "Терек"
|
0:1
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
* "Терек" впервые взял верх в матче с "Рубином" на своем поле лишь в прошлом сезоне (2:1). До этого в Грозном команды пять раз играли вничью, трижды побеждали казанцы.
* "Рубин" – единственная команда премьер-лиги, которая имеет после 10 туров нулевую разность забитых и пропущенных мячей – 12-12. "Терек" забил меньше (10 голов), пропустил больше – 14.
ЦИТАТЫ
Игорь ЛЕБЕДЕНКО, полузащитник "Терека":
– Готовимся к матчу с "Рубином" по обычному графику. Во вторник и в среду тренировки носили скорее восстановительный характер. Будет ли дополнительная мотивация, в связи с тем, что я играл за "Рубин"? Для меня это обычный матч премьер-лиги, то, что было порядка пяти лет назад – осталось в прошлом.
Хави ГРАСИЯ, главный тренер "Рубина":
– Терек" – очень сильный соперник, серьезная команда. Сейчас нам придется играть на два фронта – в чемпионате России и Кубке страны. Грозненская команда всегда навязывает борьбу, и нам предстоит сложный поединок.