19:51 22 февраля | Футбол — РФПЛ

Бухаров может перейти в "Рубин"

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Как стало известно "СЭ", контракт между "Ростовом" и нападающим Александром Бухаровым расторгнут по обоюдному согласию сторон. 32-летний форвард может перейти в "Рубин".

В чемпионате России сезона-2017/18 Бухаров провел 13 матчей, забив два мяча. (Сергей ЕГОРОВ)

Трансферы-2018. Первые итоги // Таблица переходов РФПЛ 

 
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Гелендваген Бердыева

Я утомлен, но кирпичек ложится в стену ровно, я про Бухарова. Он нужен? Да, нужен.

22:45 22 февраля

Нас Много

Возвращение к истокам...

21:19 22 февраля

гаттузо туп

Так -то интересно,скольео еще этот бабай сможет доить чудо-манагеров?Люд,кто футбиком интересуется раньше улыбался этому цирку,а с некоторых пор просто ржет в голос.)))))

20:28 22 февраля

Вятчеславик, ромбик в моём сердц

Валера режет мясо?

20:27 22 февраля

Андрей Троцкийй

Бухаров уже смело может переходить на пенсию

20:01 22 февраля

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