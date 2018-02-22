Бухаров может перейти в "Рубин"

Как стало известно "СЭ", контракт между "Ростовом" и нападающим Александром Бухаровым расторгнут по обоюдному согласию сторон. 32-летний форвард может перейти в "Рубин".



В чемпионате России сезона-2017/18 Бухаров провел 13 матчей, забив два мяча. (Сергей ЕГОРОВ)