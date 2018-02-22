Бухаров может перейти в "Рубин"

Как стало известно "СЭ", контракт между "Ростовом" и нападающим Александром Бухаровым расторгнут по обоюдному согласию сторон. 32-летний форвард может перейти в "Рубин".
В чемпионате России сезона-2017/18 Бухаров провел 13 матчей, забив два мяча. (Сергей ЕГОРОВ)
Гелендваген Бердыева
Я утомлен, но кирпичек ложится в стену ровно, я про Бухарова. Он нужен? Да, нужен.
22:45 22 февраля
Нас Много
Возвращение к истокам...
21:19 22 февраля
гаттузо туп
Так -то интересно,скольео еще этот бабай сможет доить чудо-манагеров?Люд,кто футбиком интересуется раньше улыбался этому цирку,а с некоторых пор просто ржет в голос.)))))
20:28 22 февраля
Вятчеславик, ромбик в моём сердц
Валера режет мясо?
20:27 22 февраля
Андрей Троцкийй
Бухаров уже смело может переходить на пенсию
20:01 22 февраля