Будогосский ответил на предложение Гинера: "Я подчиняюсь Мутко"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на критические высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил ему покинуть занимаемую должность. По словам руководителя, данное решение должен принимать глава РФС Виталий Мутко.

Будогосский по пунктам ответил на предложение Гинера. Полностью слова глава департамента судейства и инспектирования РФС можно прочитать здесь.

– Уйти мне или нет – это не прерогатива г-на Гинера. Есть руководитель РФС Виталий Леонтьевич Мутко, который должен принимать решение, – сказал Будогосский. – Я не номенклатура исполкома, я номенклатура президента РФС. Он пригласил меня и только он может принять решение, и я всегда подчинюсь любому его решению. Хочу подчеркнуть, что никогда не держался и не держусь за место. Но зная характер г-на Гинера, могу сказать о том, что, к сожалению, он путает личные интересы и интересы своего клуба с тем, что происходит непосредственно в структуре российского футбола и судейства. На всякий случай хочу подчеркнуть, что судьи допустили лишь одну ошибку в матчах с участием ЦСКА.

Выступление г-на Гинера – это лишь общие фразы человека, который не знает ситуации в судействе. Статистика знает все – у меня есть факты, и если г-н Гинер захочет с ними познакомиться, вряд ли против них будет возражать. А пока у него на первый план выходят интересы его клуба. По-видимому, он считает, что ЦСКА является приоритетным направлением по отношению к другим клубам, входящим в систему российского футбола. (Сергей ЕГОРОВ)