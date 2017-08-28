Будогосский ответил на предложение Гинера: "Я подчиняюсь Мутко"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на критические высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил ему покинуть занимаемую должность. По словам руководителя, данное решение должен принимать глава РФС Виталий Мутко.
Будогосский по пунктам ответил на предложение Гинера. Полностью слова глава департамента судейства и инспектирования РФС можно прочитать здесь.
– Уйти мне или нет – это не прерогатива г-на Гинера. Есть руководитель РФС Виталий Леонтьевич Мутко, который должен принимать решение, – сказал Будогосский. – Я не номенклатура исполкома, я номенклатура президента РФС. Он пригласил меня и только он может принять решение, и я всегда подчинюсь любому его решению. Хочу подчеркнуть, что никогда не держался и не держусь за место. Но зная характер г-на Гинера, могу сказать о том, что, к сожалению, он путает личные интересы и интересы своего клуба с тем, что происходит непосредственно в структуре российского футбола и судейства. На всякий случай хочу подчеркнуть, что судьи допустили лишь одну ошибку в матчах с участием ЦСКА.
Выступление г-на Гинера – это лишь общие фразы человека, который не знает ситуации в судействе. Статистика знает все – у меня есть факты, и если г-н Гинер захочет с ними познакомиться, вряд ли против них будет возражать. А пока у него на первый план выходят интересы его клуба. По-видимому, он считает, что ЦСКА является приоритетным направлением по отношению к другим клубам, входящим в систему российского футбола. (Сергей ЕГОРОВ)
Нефилим
Не было предвзятости??? два матча Ахмата, один с Зенитом другой с ЦСКА. Сравни судейство.
17:35
Dzaga
При всей моей симпатии к армейцам стоит признать, что Гинер и Ганчеренко не правы. Если у Будогосского действительно есть доказательства того, что кол-во плохих оценок снижается - то это самый показательный индикатор роста уровня судейства. А постоянно делать крайних из судей и их руководителей неправильно. Вот убрали Иванова, что изменилось? Да ничего практически. Гинер всегда критиковал судей и их руководителей. Но что толку? Они ведь тоже люди, тоже ошибаются. Не только в России, везде. Вон в Испании в каждом туре судейские ошибки то в пользу Реала, то в пользу Барселоны. Да и в еврокубках мы эти ошибки постоянно наблюдаем. Главное чтобы не было предвзятости, а от ошибок никто не застрахован
17:33
Нефилим
Vlаdimir согласен, ни разу не помню чтобы у ПРОИГРЫВАЮЩЕЙ команды сводило ноги у футболистов хоть раз. А вратарилу Ахмата надо удалять было...
17:30
Vlаdimir
Вранье. Во вчерашнем матче боковой дважды фиксировал офсайд у ЦСКА которого не было. Но если там было "на тоненького", то голевая передача из-за лицевой была очевидной. И это снова "косяк" бокового. Ну а насчет клоунады с изображением умирающих и откровенной затяжкой, то это вообще проблема всех. И РФС должен принять решение о серьезных наказаниях команд, прибегающих к подобной практики "задним числом", по завершению матча. И это наказание не должно быть финансовым - а нужно снимать очки иначе этот бардак будет продолжаться.
17:28
Нефилим
Да просто ЦСКА - практически единственный клуб который может помешать Зениту стать чемпионом, вот и все. Поэтому Зенит тащат не знаю как на первое место (матч с тем же Ахматом) а ЦСКА засуживают. Теперь у ЦСКА проблемы с составом, очки потеряли, для Зенита опаснее ЛОКО и Ростов (которые все равно весь сезон так хорошо не проведут) - будут теперь их засуживать. Чемпионом в этом году 99% станет Зенит, это уже решено.
17:27
Serenky25
Т.е. человека которого во всем мире не допускают к спорту руководит судьями в нашем футболе????
17:22
Serenky25
А Мутко у нас где родился и где пригодился то? Славный город ленинград?
17:21
Serenky25
АХ ВОТ ГДЕ СОБАКА ТО ЗАКОПАТАЯ!!!!!
17:19