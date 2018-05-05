Бранислав Иванович: "Семин создан для "Локомотива", как Фергюсон – для "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Зенита" и сборной Сербии Бранислав Иванович в интервью RT отметил, что у него нет сожалений по поводу того, что он не вернулся в "Локомотив"​, за который когда-то выступал. По его словам, в 22 года он был совершенно другим человеком.

– И все-таки "Локомотив" вам не чужд. Что скажете о главном тренере железнодорожников Юрии Семине, под руководством которого вы играли за красно-зелёных? Многие не верили в возрастного специалиста

​– Юрий Павлович создан для "Локомотива", как Алекс Фергюсон – для "Манчестер Юнайтед", а Арсен Венгер – для "Арсенала". За 30 лет в клубе он выработал свою собственную тактику, своё видение игры. Кроме того, бывшие игроки всегда находятся рядом с командой, помогают ей. В клубе создана подходящая атмосфера. Поэтому "Локомотив" находится на своем месте благодаря Семину. За это болельщики любят и уважают его, а он, в свою очередь, – их.

– Учитывая результаты "Локомотива" и "Зенита", нет ли у вас обиды, что вернулись в Россию, но не в свою некогда родную команду?

– Много думал над этим. Но в результате решил для себя, что в "Локомотиве" и в "Зените" играли два разных человека, два разных футболиста. В первом случае мне было всего 22 года – молодой, неопытный, без семьи. Сейчас жизнь кардинально поменялась. Конечно, у "Зенита" достаточно специфические болельщики, потому что в таком большом городе есть только одна команда, которую абсолютно все любят и поддерживают. И это очень хорошо как для клуба, так и для города. Поэтому каждый новичок, который подписывает контракт с клубом, должен к этому привыкнуть.

– И всё же, когда вы возвращались, многие болельщики говорили, что вы уже не тот, что были 10 лет назад, растеряли свои лучшие качества. Хочется доказать таким поклонникам, что они не правы?

– Нет, каждый футболист должен сравнивать себя только с самим собой. Поэтому именно спортсмен мотивирует себя сам на достижение новых результатов и улучшение своей игры. Конечно, если цель достигнута, расположение болельщиков – награда за труды. Но для этого нужно работать и выкладываться на поле каждый день.