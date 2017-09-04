"Бородатый" вызов "Зенита"

"Зенит" на своей английской странице в Твиттере представил символическую сборную, составленную из бородатых футболистов, в разные годы выступавших за клуб из Санкт-Петербурга. И добавил в команду Андрея Аршавина с дорисованной бородой. Сине-бело-голубые бросили вызов "Баварии", "Роме" и "Локомотиву".
We've made our ultimate Zenit #BeardyXI (#InternationalBreak = boredom)– FC Zenit in English (@fczenit_en) 4 сентября 2017 г.
We challenge @ASRomaEN, @fclokomotiv, @FCBayernUS for yours! pic.twitter.com/RAlAZ0u6Y2
"Бавария" ответила "Зениту" составом из 11 Хаби Алонсо. Испанский хавбек минувшим летом завершил карьеру, что не помешало мюнхенцам представить его своим футболистом.
Done and done! #BeardyXI pic.twitter.com/xLgduY7XRk– FC Bayern US (@FCBayernUS) 4 сентября 2017 г.
На вызов откликнулся "Рубин", включив в свой состав 11 Гекденизов Караденизов. Казанцы также обыграли в хештеге фамилию главного тренера своей команды Курбана Бердыева, заверили, что в схеме три, а не пять защитников (как у сборной России, "Локо", ЦСКА и "Челси"), а также предложили присоединиться к составлению команд "Спартаку", "Барселоне" и "Атлетико".
Our #BeardyXI 💪💪@fcsm_official @FCBarcelona @Atleti which is yours?😉 pic.twitter.com/2a9BZcVOS1– "Рубин" Казань (@fcrk) 4 сентября 2017 г.
not five, three defenders😎 easy, think about it😀@TeamRussia @fclokomotiv @pfc_cska @ChelseaFC👈– "Рубин" Казань (@fcrk) 4 сентября 2017 г.
#BEARDiyevXI 🔝
Предложение "СЭ" - о таких командах мог бы писать отпускавший бороду обозреватель Игорь РАБИНЕР.
We @sportexpress have a journalist @IgorRabiner to write about you, @fczenit_en @fcrk #BeardyXI @KYevgeni pic.twitter.com/0X3uq4NQav– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 4 сентября 2017 г.
- Рубин
- Курбан Бердыев
- Барселона (Футбол)
- Андрей Аршавин
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Гекдениз Карадениз
- Челси
- Рома
- Спартак (футбол)
- Атлетико
- Бавария
- Хаби Алонсо
Мишико5
норма..... повеселили)
19:24
ZohanDvir
Рубин в тренде. Изи. Синк эбаут ит)))
18:58
SS-1525-Sergey
Нужно другим мерятся у кого длиннее, толще, а так дурость. Хотя из Шавы знатный моджахед получился!
18:50
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
что за...????
18:39