"Бородатый" вызов "Зенита"

"Зенит" на своей английской странице в Твиттере представил символическую сборную, составленную из бородатых футболистов, в разные годы выступавших за клуб из Санкт-Петербурга. И добавил в команду Андрея Аршавина с дорисованной бородой. Сине-бело-голубые бросили вызов "Баварии", "Роме" и "Локомотиву".

"Бавария" ответила "Зениту" составом из 11 Хаби Алонсо. Испанский хавбек минувшим летом завершил карьеру, что не помешало мюнхенцам представить его своим футболистом.

На вызов откликнулся "Рубин", включив в свой состав 11 Гекденизов Караденизов. Казанцы также обыграли в хештеге фамилию главного тренера своей команды Курбана Бердыева, заверили, что в схеме три, а не пять защитников (как у сборной России, "Локо", ЦСКА и "Челси"), а также предложили присоединиться к составлению команд "Спартаку", "Барселоне" и "Атлетико".

Предложение "СЭ" - о таких командах мог бы писать отпускавший бороду обозреватель Игорь РАБИНЕР.