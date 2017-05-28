Борис Игнатьев: "РФПЛ нужно подписать договор с авиакомпанией"

Бывший тренер сборной России заявил, что "Оренбург" вылетел из РФПЛ, надеясь одолеть "СКА-Хабаровск" малой кровью, и добавил, что "Арсенал" сохранит прописку в премьер-лиге.

– Поздравляю армейцев, – заявил Игнатьев. – Это большое достижение для хабаровского футбола. В то же время "Оренбург" – симпатичная команда, показывавшая интересный футбол в последних матчах чемпионата. Похоже, сегодня хозяева надеялись взять малой кровью и добить представителя ФНЛ. В футболе сейчас невозможно без полной самоотдачи и стремления добиться результата.

– Как повлияет на РФПЛ появление на ее карте Хабаровска?

– Думаю, радости у клубов нашей лиги это не вызвало, потому что придется вписать длительные перелеты в межигровые циклы. Они вряд ли положительно скажутся на подготовке команды. Команды должны заложить в бюджет этот перелет. Для РФПЛ нужно искать варианты подписания договоров с авиакомпаниями, чтобы наши клубы могли летать на льготных условиях на чартерных рейсах в удобное время и безболезненно показывали свой уровень готовности.

– Что скажете о личном опыте путешествий на Дальний Восток?

– Мы как-то играли на Кубок в Хабаровске. Летели всю ночь, прибыли рано утром, немного вздремнули, и вышли на поле не в полной боеготовности. Конечно, эта составляющая не должна влиять на качество игры. В то же время хабаровская команда каждый раз будет летать в Европу, и у них очень сложная ситуация.

– Кому отдаете предпочтение во втором стыковом противостоянии?

– Отдавая дать уважение Андрею Тихонову и его "Енисею", я все-таки считаю, что Тула сегодня добьется победы со счетом 1:0. У "Арсенала" футболисты квалифицированнее. Пример "Оренбурга" наверняка придаст им задора, и мысль заработает несколько в ином направлении. (Евгений БЕЛОУСОВ)