Болельщики ЦСКА призвали Игнашевича и братьев Березуцких "дать дорогу молодым"

Во время игры 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Амкаром" на одном из секторов болельщиков армейской команды появился баннер, адресованный защитникам Сергею Игнашевичу, Василию и Алексею Березуцким. В нем поклонники ЦСКА поблагодарили футболистов за годы, проведенные в клубе, но попросили уступить дорогу более молодым коллегам.
"Алексей, Василий, Сергей – спасибо за все! Пора давать дорогу молодым", – написано на баннере болельщиков красно-синих.
Трансляция матча ЦСКА – "Амкар"
Дорогу молодым #ЦСКАамкар pic.twitter.com/9xQjOkVMw6– _-=V.V.S=-_ (@VENIVIDIVlCI) 6 ноября 2016 г.
Kupservas
Песионеров на "заслуженный" отдых!
20:28
PELMEN GUBASTIY
Да пусть играют!!!! А то поржать не над кем в Еврокубках будет...
20:25
igorvasilevich
Все правильно только хохлотролли против, чтобы старикам давно пора на пенсию идти. как они радуются что ЦСКА позорится в европе.
20:23
ks86
Вот дураки, они не думаю, что проблема скорее в молодых))
20:17
футбол_2018
Да их колом от бабла не отогнать!!!Наивные люди!
20:12
🚀 Русские нагнут весь ми
Flamenco Болельщики молодцы! Василий, Алексей, Сергей!!! Эти трое многое сделали в свое время, пора на отдых!!! ============================================================================================================= Насчет Сергея полностью согласен. А вот по поводу Васи я бы поспорил. Кто был лучшим на Евро, получше всех этих модных Дзюб, Кокош и Смоловых?.. В паре к Васю молодого, пусть поучится пару сезонов, а потом уже и Васю менять.
20:11
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
ну ещёб туда леню и лучшего вратаря всех времён.тогда может оживут.
20:01
Flamenco
Болельщики молодцы! Василий, Алексей, Сергей!!! Эти трое многое сделали в свое время, пора на отдых!!!
19:57