Болельщики ЦСКА призвали Игнашевича и братьев Березуцких "дать дорогу молодым"

Во время игры 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Амкаром" на одном из секторов болельщиков армейской команды появился баннер, адресованный защитникам Сергею Игнашевичу, Василию и Алексею Березуцким. В нем поклонники ЦСКА поблагодарили футболистов за годы, проведенные в клубе, но попросили уступить дорогу более молодым коллегам.

"Алексей, Василий, Сергей – спасибо за все! Пора давать дорогу молодым", – написано на баннере болельщиков красно-синих.

Трансляция матча ЦСКА – "Амкар"