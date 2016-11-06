19:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Болельщики ЦСКА призвали Игнашевича и братьев Березуцких "дать дорогу молодым"

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Во время игры 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Амкаром" на одном из секторов болельщиков армейской команды появился баннер, адресованный защитникам Сергею Игнашевичу, Василию и Алексею Березуцким. В нем поклонники ЦСКА поблагодарили футболистов за годы, проведенные в клубе, но попросили уступить дорогу более молодым коллегам.

"Алексей, Василий, Сергей – спасибо за все! Пора давать дорогу молодым", – написано на баннере болельщиков красно-синих.

Трансляция матча ЦСКА – "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Kupservas

Песионеров на "заслуженный" отдых!

20:28

PELMEN GUBASTIY

Да пусть играют!!!! А то поржать не над кем в Еврокубках будет...

20:25

igorvasilevich

Все правильно только хохлотролли против, чтобы старикам давно пора на пенсию идти. как они радуются что ЦСКА позорится в европе.

20:23

ks86

Вот дураки, они не думаю, что проблема скорее в молодых))

20:17

футбол_2018

Да их колом от бабла не отогнать!!!Наивные люди!

20:12

🚀 Русские нагнут весь ми

Flamenco Болельщики молодцы! Василий, Алексей, Сергей!!! Эти трое многое сделали в свое время, пора на отдых!!! ============================================================================================================= Насчет Сергея полностью согласен. А вот по поводу Васи я бы поспорил. Кто был лучшим на Евро, получше всех этих модных Дзюб, Кокош и Смоловых?.. В паре к Васю молодого, пусть поучится пару сезонов, а потом уже и Васю менять.

20:11

ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН

ну ещёб туда леню и лучшего вратаря всех времён.тогда может оживут.

20:01

Flamenco

Болельщики молодцы! Василий, Алексей, Сергей!!! Эти трое многое сделали в свое время, пора на отдых!!!

19:57

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ