Билялетдинов – один из кандидатов на пост главного тренера "Анжи"

По информации "СЭ", Ринат Билялетдинов является одним из кандидатов на пост главного тренера "Анжи". Помимо Билядетдинова, рассматриваются также кандидатуры Олега Кононова и Леонида Кучука. Ранее клуб возглавлял чешский специалист Павел Врба.

– Раздался звонок, меня спросили о том, как отнесусь ко включению в список кандидатов на пост главного тренера "Анжи", – сказал Билялетдинов. – Рассматривается ряд кандидатур, я далеко не один, насколько понял. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, в среду стало известно, что "Анжи" перешел в собственность Османа Кадиева, перед этим клуб объявил о продаже ведущих футболистов команды.