Билеты на первый матч "Енисея" в Красноярске стоят от 50 рублей

"Енисей" объявил о начале продажи билетов на матч восьмого тура чемпионата России против "Урала". Это первая игра нынешнего сезона, которую команда сможет провести в родном городе.

Стоимость билетов разделена на 10 категорий и будет варьироваться от 50 до 1000 рублей в зависимости от трибуны и сектора. Пенсионеры и школьники могут приобрести льготные билеты по 50 рублей при предъявлении соответствующего удостоверения. Количество льготных билетов ограничено.

Ранее "Енисей" проводил домашние матчи в Тюмени. Матч "Енисей" - "Урал" состоится 22 сентября и начнется в 11.30 по московскому времени.

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